EL ESTADIO LEÓN

CARLOS ARANDA PORTAL | FONDO Y FORMA Publicada el

Lo que se veía venir finalmente sucedió, pues el primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Estado de Guanajuato, respecto al amparo interpuesto por el Gobierno Municipal Leonés, lo rechazó el mismo, a través del cual dicho gobierno, trataba de defender los intereses de la afición leonesa, pero finalmente se confirmó la propiedad legítima del inmueble a favor de Roberto Zermeño y Héctor González Gonzalez – Celayense este último, por cierto- después de años de pelear el asunto mencionado. Hubo declaraciones en contra, tanto del alcalde leonés, como del Gobernador del Estado, sin embargo, habría que cuestionar si hicieron o no lo correspondiente para efectivamente defender los intereses de la afición de toda la región, que ahora quedan en entredicho. Hay que referirse desde luego a administraciones pasadas y no sólo a la administración tanto municipal como estatal actuales, que también tuvieron que ver en este asunto por demás espinoso. Desde el punto de vista legal no hay objeción al respecto, pues ganaron jurídicamente el asunto, Zermeño y Héctor y considero que ya no hay vuelta de hoja, aunque el propio alcalde menciona que el asunto no se ha terminado y que seguirán hacia adelante, interponiendo todos los recursos a su alcance. Se habla de una posible expropiación, que habría que cuestionar si es procedente o no, si sería justa o no y finalmente en su caso, quien la pagaría, porque no hay recursos al respecto ni del gobierno ni de los particulares. Habría que cuestionar, si desde el punto de vista moral la resolución es justa, pues como dice el Alcalde, prevaleció en este caso la cuestión legal pero no la justicia, que no se toma en cuenta y que más se atiende la forma y no al fondo del asunto. El alcalde leones, afirma que el equipo León seguirá jugando en esa ciudad, como hasta ahora lo ha hecho, sin embargo, la pregunta que cabe, es ¿porque ha creado tanta inquietud al respecto? Habría que considerar otro tipo de intereses que se afectan, pues los dueños de palcos y plateas, que los adquirieron por muchos años o por toda la vida, también se ven involucrados al respecto y habría que analizar si deben o no interponer un recurso judicial al respecto, para defender sus legítimos intereses. Si se analiza a fondo el asunto, el puro terreno vale mucho dinero, pues tengo entendido que son varias hectáreas de un terreno que está muy bien situado, por no decir céntrico, además de que existen facilidades suficientes para que pueda llegar fácilmente la afición e inclusive el propio estadio tiene estacionamiento para 3000 carros aproximadamente y hay estacionamientos aledaños que prestan dicho servicio. Llegaron rápidamente otros ofrecimientos para que el equipo juegue en la zona, entre ellos los de Irapuato, que están interesados en tener un equipo de primera división, pero que de momento no es de tomarse en cuenta. Como antecedentes, según Wikipedia se puede anotar que el terreno fue donado por el gobierno del estado y habría que analizar esta situación. Inició la obra de construcción en agosto de 1965 y se inauguró oficialmente el 1 de marzo de 1967 con el partido del Santos de Brasil contra River Plate de Argentina en el que resultó triunfador el Santos por dos goles a uno. Además de muchos encuentros, pues el estadio tiene una gran historia, se jugaron varios partidos de las copas mundiales 1970 y 1986. Considero que el asunto, todavía da para mucho, por lo que debería esperarse que hay en un futuro al respecto, si los dueños legítimos del inmueble van o no a respetar a la afición, pues el estadio sin el equipo, propiamente no es nada, aunque insisto el puro terreno vale mucho. Lo ideal es que el equipo siga jugando en casa, pues como dijo el gobernador, es como si el Barcelona jugara en Madrid o en otra ciudad, lo que no es concebible. Si algo hay que reconocer, es que en las buenas y en las malas, la afición es muy fiel al equipo, que ha tenido sus altibajos como los tiene ahora. El equipo León forma parte de la ciudad y es de gran tradición, pues recuerdo desde las épocas de oro, cuando iba a ver jugar entre otros a la Tota Carbajal o Marcos Aurelio y tantos otros, cuando el equipo jugaba en el estadio la Martinica, por ahí de los años 50. Esperemos pues, que este asunto se resuelva en forma favorable para todos y que pase como otro asunto del que hay que olvidarse, pues es más la ciudad de León, que otra cosa, por más importante que sea.