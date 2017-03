PROF. JORGE GORDILLO | Libros en busca de amigos Publicada el

¡Saludos tiernos! Las montañas de todo el mundo tienen escondidas muchas historias, ¿Qué personajes acompañan a Heidi en su historia? Dete es la tía de Heidi, y ha cuidado de ella desde que tenía un año. Un día le ofrecen un trabajo, y se ve obligada a dejar a la niña con su abuelo. El Viejo de los Alpes, es el abuelo de Heidi, es un hombre muy raro: vive solo en las montañas y nadie le quiere…hasta que llega Heidi a su casa. Pedro, se encarga de recoger a las cabritas de todo el pueblo para llevarlas a pastar. En cuanto conoce a Heidi se convertirá en su mejor amigo. La abuela de Pedro, Heidi se preocupa mucho por ella, pues la abuelita es muy anciana y no puede ver. La pequeña intenta ayudarla en todo lo que puede y le coge gran cariño. Clara, tiene doce años, por una enfermedad, debe ir en silla de ruedas y no puede apenas salir de casa, lo único que hace es estudiar, hasta que conoce a Heidi. El señor Sesemann es el padre de Clara, para él lo más importante es la felicidad de su hija, así que, como viaja mucho, decide buscar a una niña que le haga compañía. ¿Ustedes ya adivinaron quién es esa compañía? Finalmente, está la señorita Rottenmeier quien es la encargada de cuidar de Clara mientras el señor Sesemann está de viaje. Solo quiere que la niña estudie y nunca la deja divertirse. Todos ellos convergen en la historia de Heidi. En algún momento esta tierna historia llamó la atención de una productora japonesa y la llevó a la pantalla chica con cierto éxito. Leamos algo sobre la escritora: Johanna Spyri. Nació en una aldea de Suiza en 1827. Heidi apareció publicado en 1870. Tiene 137 años publicándose. Es un relato fresco, no ha envejecido. La historia tiene escenas tristes y de mucha alegría, escenas nobles, de mucho amor, de mucha solidaridad. De ansias por cultivarse. Retrata la vida de los Alpes Suizos. Leamos: “A la mañana siguiente, Heidi se despertó al escuchar la voz de su abuelo hablando con alguien. Se vistió rápidamente y bajó a ver quién era. Frente a la casa se encontró a Pedro con su rebaño. El abuelo estaba sacando del establo a sus dos cabritas, Diana y Blanquita. - ¿Quieres acompañar hoy a Pedro? – Propuso el abuelo. La pequeña, muy contenta, asintió. – Pues lávate antes de irte. Mientras el abuelo, le dio a Pedro la comida de Heidi: un enorme trozo de pan y uno de queso. El chico, asombrado por la gran cantidad de comida, los guardó en su zurrón. Los niños emprendieron la marcha. Cuando llegaron a los patos, Pedro se tumbó a descansar mientras Heidi recogía flores para llevárselas a su abuelo. La pequeña estaba saltando y jugando con las cabritas, cuando, de repente, escuchó un grito que venía del cielo. Al mirar hacia arriba vio un enorme pájaro que volaba sobre ella. –Es el gavilán –le contó Pedro–. Tiene su nido en la montaña más alta. –¿Y no podemos ir a verlo? –¡Ni siquiera las cabras pueden subir hasta allí! Además, es la hora de comer. Heidi cogió su trozo de pan y su queso, pero al ver que el muchacho estaba hambriento, le ofreció una parte: –Toma, es demasiado para mí. –¡Gracias! –Exclamó Pedro, que empezó a mordisquear ansioso. De pronto, el chico vio que una de las cabras, Cascabel, estaba a punto de despeñarse por un precipicio. Pedro salió corriendo y la agarró por las patas, mientras Heidi le ofrecía un puñado de hierba y le hablaba cariñosamente. Por fin consiguieron que Cascabel se diera la vuelta y regresara con el rebaño, pero Pedro, muy enfadado, cogió el látigo para castigarla. –¡No le pegues! –gritó Heidi–. Si no pegas nunca más a las cabras, te daré mi comida todos los días. –Está bien– dijo Pedro relamiéndose –. Es un buen trato. ¿Qué sucederá más adelante en esta linda historia? ¡Nos leeremos en la próxima!

FICHA TÉCNICA:



Título: Heidi



Autor: Johanna Spyri



Editorial: Susaeta



Precio: $99.00



Capturista: Aidee Altamirano