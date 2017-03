Margarita Gralia celebra sus XV como empresaria

JUANA CRESPO ARRONA Publicada el

Margarita Gralia celebrará 15 años como empresaria.

La churrería “San Agustín” instalada en San Miguel de Allende, es uno de los negocios más solicitados en el Centro de ese municipio y este año apagará sus 15 velitas.

En entrevista con am, la actriz habló sobre el secreto para mantenerse en el gusto de la gente.

“Uno de los secretos es que lo cuido mucho, trato de estar el mayor tiempo posible ahí, la calidad no ha bajado y nunca he pretendido volverme millonaria con el negocio, sino que sea una fuente para mucha gente, y que mis precios son bajos y la ganancia es normal para un producto con muy buena calidad”, contó.

Los churros “San Agustín” son un homenaje a sus padres, en un lugar que ofrece un rincón acogedor a través de una merienda. Ofrece distintos tipo de chocolate, entre los que resaltan el “Marmoleado”, además de los churros rellenos de nutella, chocolate, lechera, cajeta y otros sabores, la especialidad de la casa.

La orden se sirve con un chocolate y tres churros sencillos con un costo de 49 pesos.

“Me gusta ser anfitriona, hacer sentir bien a la gente, a veces los recibo a la puerta, tomo órdenes, es algo que me fascina”, afirmó.

Encuentra un equilibrio

La actriz reveló que su mentalidad ha ayudado a mantener en equilibrio su vida profesional, personal y empresarial.

“De alguna manera lo que busco en la vida es un equilibrio. Me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho lo que hago, pero no descuido mi vida social, pareja, siempre estoy de gira y la gente cree que estamos de paseo, pero siempre hay que encontrar un equilibrio en lo que haces para que lo disfrutes.

“Quiero seguir trabajando, mantener ese nivel de positivismo, de curiosidad y de ganas, tengo ganas de todo, de viajar, trabajar, de todo. Uno deber ser honesto y fiel a lo que uno quiere”, recomendó.

A tomar en cuenta

Si vas de visita a San Miguel de Allende, y deseas probar las delicias de “San Agustín”, estos son algunos datos que debes saber:

-La churrería se encuentra ubicada en calle San Francisco #21, frente a la iglesia de San Francisco, en el Centro de la ciudad.

-El horario es de domingo a jueves de 8am a 11pm, viernes de 8am a 12 am y sábado de 9am a 12am.

-Dentro de la carta, hay varios estilos de chocolate para beber que van acompañados de 3 churros sencillos, y existe la opción de cambiarlos por uno relleno.

-También te recomienda el pastel favorito de Margarita: el de queso.