Busca exaltar ¡a Guanajuato! en Nuestra Belleza

JUANA CRESPO ARRONA Publicada el

Un total de 32 jóvenes pelearán esta noche por la corona de Nuestra Belleza México 2017, en una ceremonia que se realizará en vivo desde las instalaciones de Televisa San Ángel.

“Es el momento que más esperamos en el año, es tener reunidos un cúmulo de sueños e ilusiones que es lo que representa cada una de estas chicas.

“Se trata de poder representar a nuestro País a nivel internacional, para nosotros es la culminación de todo un año de trabajo”, dijo recientemente Lupita Jones, directora de la Organización Nuestra Belleza.

Las jóvenes llegaron a la concentración de Nuestra Belleza en la Ciudad de México a mediados del mes de febrero y desde el primer momento participaron en actividades con las que fueron evaluadas constantemente.

Esta noche, las personalidades que evaluarán a cada belleza serán: la conductora de Televisa Deportes Marisol González; las actrices Luz Elena González y Fabiola Guajardo; el conductor Juan José Origel; el productor Reynaldo López y el actor Julián Gil.

Con la frente ¡en alto!

La representante del estado es Valentina Krauss Moreno, quien ya está lista para mostrar la mejor cara de Guanajuato.

La abogada de 23 años de edad se coronó el año pasado como Nuestra Belleza Guanajuato, cambiando su profesión por su sueño: Representar a su estado en la competencia nacional de Nuestra Belleza México.

En entrevista vía correo electrónico con am, Valentina habló sobre la competencia y su futuro como profesional.

LA ENTREVISTA

AM: ¿Qué significa ser representante de la belleza guanajuatense?

VALENTINA (V): “Es un gran orgullo, responsabilidad, sobre todo una oportunidad para mostrar todo lo hermoso que es Guanajuato, al ir destacando en cada prueba o etapa, también va sonando el nombre de mi Estado. Llegas a la competencia y te dejan de llamar por tu nombre y ahora soy Guanajuato y eso me hace feliz”.

AM: ¿Cómo fue tu preparación mental durante la preparación?

V: “Una de las mejores cosas que he recibido es todo el crecimiento que me llevo gracias a clases de desarrollo personal, donde aprendemos del pasado y fijamos nuestras metas para poder conseguirlas; nos han dado una serie de ejercicios de empoderamiento para mujeres exitosas”.

AM: ¿Cuál fue tu mayor obstáculo dentro de todo este proceso?

V: “Respecto al físico lo he ido trabajando. Sin duda, el mayor reto es el mental, cuando dudaba de mí misma hasta donde podía llegar, ahora veo que esta competencia es para mujeres realmente fuertes pero fuertes mentalmente, porque son muchas cosas con las que debes enfrentarte, desde tus propias barreras, que una se inventa, hasta las críticas y comparaciones, que siempre habrá al estar con mujeres más bellas del país”.

AM: ¿En qué modo cambia esta certamen, tus planes a futuro?

V: “Esto es parte del plan. Terminé mi carrera (Derecho) y tuve que poner pausa a mi trabajo (en el Tribunal Contencioso Administrativo de Guanajuato), ahora estoy con todo en el concurso. Al finalizar, si gano estaré preparándome para Miss Universo y si no, seguiré con mi profesión de Derecho, combinándolo con todo lo que me gusta hacer como siempre lo he hecho. También estaré abierta a proyectos nuevos, pero siempre en un equilibrio en todos los aspectos en los que me he preparado”.

AM: ¿Qué significa para ti, toda esta experiencia?

V: “Es algo que quería hacer desde hace tiempo, algo relacionado con el mundo de las pasarelas. Yo veía el certamen en los programas y siempre quise hacer esto”.

SOBRE NBM

-La producción de Nuestra Belleza México 2017 estará bajo el mando de Nino Canún.



-Jalisco, Sinaloa, Querétaro y Baja California cuentan con dos representantes este año.



-La final contará con cuatro etapas: traje de baño, vestido de noche, comunicación y pregunta final.



-Las 32 participantes iniciaron la etapa de concentración y preparación el 21 de febrero.

SOBRE ELLA

-Nombre: Valentina Krauss Moreno

-Fecha de Nacimiento: 4 de mayo de 1993

-Edad: 23 años

-Ciudad de origen: Guanajuato capital

-Profesión: Licenciada en Derecho

-Actividad favorita: Ballet clásico