Dafoe estará de visita en Guadalajara

AGENCIA REFORMA | IGNACIO TORRES Publicada el

La peculiar mirada y sonrisa que le valieron el papel de El Duende Verde en la película “Spiderman 3”, engalanarán la jornada de arranque de la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Se trata de Willem Dafoe, actor estadounidense quien estará presente en las primeras actividades de la fiesta fílmica jalisciense como una de las figuras mediáticas más destacadas.

Horas antes de la inauguración del FICG que se realizará hoy en el Auditorio Telmex con la proyección de la cinta “Tschick”, el histrión recordado por su papel en “Pelotón” -por el que optó a un Oscar en 1986- ofrecerá una master class a las 12:30 horas con acceso libre al público, dentro del marco académico de Talents Guadalajara.

La charla, titulada “My self, my self, what have ye done?” se realizará en el Laboratorio de Arte Variedades (LARVA).

La presencia de Dafoe en la Ciudad se debe también a la proyección especial que se realizará de “Mi Amigo Hindú”, última cinta del fallecido director Héctor Babenco.

El filme, el actor da vida a Diego Fairman, un cineasta que encara a la muerte.



En la función, Dafoe estará acompañado por Fernanda Cándido y Reynaldo Gianecchini, sus coestelares en la película.