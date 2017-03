Dulce María vuelve con nueva identidad

JUANA CRESPO ARRONA Publicada el

Dulce María está orgullosa de mostrar su nuevo disco “DM” con el que definió su identidad musical.

En entrevista telefónica con am, desde la Ciudad de México, compartió el proceso que duró poco más de un año, para dar forma a su tercer material como solista.

“Personalmente creo que es mi favorito, se logró un sonido lo más parecido a lo que yo quería que era el rock y pop es mucho más conciso en las letras y tiene cuatro composiciones mías”.

La joven de 32 años de edad se siente poderosa al explorar sus límites musicales, con letras que hablan de salir adelante, fruto de la madurez que ganó con los años.

“Tengo una colaboración con Joy Montana en la canción de ‘Volvamos’, a la que le fue bastante bien; ahora estamos enfocados en ‘Rompecorazones’ que es el tercer sencillo de este disco y es una canción que yo compuse. Es toda una aventura que trae mucho trabajo, muchas historias, experiencias y a partir de esta semana la gente lo va a poder tener en sus manos, comprarlo por internet”.

La gira de “DM” arrancará este 24 de marzo en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, lugar en donde se filmará en nuevo vídeo del sencillo “Rompecorazones”.

“Después voy a Brasil, España y espero pueda ir a muchas ciudades de México. Voy a presentar las canciones de este nuevo disco, nuevas versiones de canciones de discos pasados; voy a tener de invitado a Christian Chávez y Sebastián Yatra.

“Esto es un repaso por los proyectos en los que he estado, con un toque de nostalgia, espero que a la gente le guste mucho porque va a haber bailarines, visuales. Todo lo estoy haciendo con todo el cariño del mundo, espero que todo salga bien”.

Se enfoca en la música

Después de encontrar el estilo exacto para cantar, Dulce María disfruta el camino y sólo le resta disfrutar del proceso. Por ahora descarta aparecer en televisión.

“La disquera me entendió. Ahora estoy muy involucrada con los productores, todo con paciencia, para encontrar con el estilo que tú estás buscando. El crecimiento que he tenido me ayudó a definir mejor lo que quería, transmitir y ganarme la confianza que ahora tengo”, afirmó.

La famosa está ansiosa de compartir más canciones, las que mostrará en proyectos venideros.

“Tengo varias composiciones que me encantaría poder sacarlas, a lo mejor en esta ocasión no coincide con el concepto de este disco, pero tengo muchas canciones para compartir de amor, desamor, que hice en diferentes circunstancias y que son parte de mí”, finalizó.

Sobre un próximo libro de poemas, Dulce María no adelantó al respecto. Y es que hace nueve años del lanzamiento de “Dulce Amargo”, su libro en donde plasma que ha experimentado infinidad de situaciones, algunas tristes y otras alegres, que incluyen momentos de amor, desilusión o soledad. Desde niña comenzó a escribirlas a manera de terapia, para desahogar sus conflictos existenciales de sentimientos que tuvo durante su crecimiento y quiso compartirlo con el público más joven.