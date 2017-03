No hablen por hablar, reclama actor a Galilea y Andrea Legarreta

EL UNIVERSAL Publicada el

El actor José Ron se lanzó contra Andrea Legarreta y Galilea Montijo, conductoras de "Hoy", por sus comentarios sobre el pleito con Cristián de la Fuente.



En entrevista con el matutino "Hoy" Ron, aclaró lo ocurrido y se mantuvo en su postura al considerar que el comentario de Cristián “a falta de gym, a darle al árbol”, fue "insensible, fuera de lugar e irresponsable".



Platicó que a pesar de que mantuvo una plática telefónica con Cristián, las diferencias no se resolvieron, y aprovechó para enviarles un mensaje a las conductoras:



“No me pareció que las conductoras de Hoy cuando hablan de la nota, con todo el respeto que se merecen, con todo mi cariño, es lo más fácil salir y defender a sus amigos, pero antes hacer eso, infórmense. Lo que ustedes comentaron, lo que ustedes decían, hagan lo mismo, infórmense, vean qué hay detrás del asunto, vean cómo están las cosas, no hablen por hablar, hablar es muy fácil; no digan que me conocen, no digan que les extraña mi reacción, porque no me conocen”



El actor finalizó al decir:



“Averigüen antes de andar diciendo cosa y media”



Aunque Andrea Legarreta no estuvo presente en el programa del viernes, Galilea Montijo le respondió a José Ron, aclaró que no se defendió a los amigos, que no tienen nada en contra de él y que hablar era parte de su trabajo.



Reiteró que el único enganchado en el tema era él, y que ella sí se atrevía a defender a la empresa en la que ambos trabajan.