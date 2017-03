Huelgas arbitrales en otras partes del mundo

EL UNIVERSAL Publicada el

Tras las “tibias” sanciones de la Comisión Disciplinaria a Pablo Aguilar del América y Enrique Triverio de Toluca, los árbitros del futbol mexicano decidieron no pitar la jornada 10 de la Liga MX.



Los árbitros consideran que 10 y 8 partidos de suspensión para Aguilar y Triverio, respectivamente, no son suficientes para las acciones de los futbolistas.



La huelga de árbitros que inició ayer viernes previo al partido Veracruz vs Puebla en el estadio Luis “Pirata” Fuente, no es la primera en el futbol mexicano. En la temporada 1978-79, la fecha 37 sufrió un parón debido a acontecimientos que ocurrieron en el seno de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).



La destitución del ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez Jr., como presidente de la Femexfut, así como la renuncia de Javier Arriaga de la Comisión de Arbitraje, fueron sucesos que propiciaron el parón arbitral en aquel entonces.



Sin embargo, las huelgas por parte de los jueces deportivos no sólo se han suscitado en México y en el futbol. La NFL y la NBA también han sufrido “rebeliones”.



La NFL vivió un caso de huelga arbitral en el 2012, cuando los referees decidieron no presentarse a los partidos por la nula respuesta de la liga ante la petición de mejoras salariales. El problema duró únicamente una semana antes de llegar a un acuerdo entre las dos partes.



En 2009, la NBA sufrió un caso similar. Los árbitros de la liga de basquetbol de los Estados Unidos, pararon las actividades para recibir una respuesta de la petición a la mejora de contratos. El acuerdo se llevó a cabo y las actividades se reanudaron un mes después.



A finales del año pasado los silbantes de todas las categorías en Argentina, decidieron parar los juegos debido a la paliza que recibió el silbante Claudio Elrichi por parte de aficionados y futbolistas del Sarmiento de Ayacucho de Federal B.



En 1997, la liga española sufrió una huelga del gremio arbitral. Los nazarenos ibéricos decidieron parar el futbol en España tras la lluvia de críticas que recibieron constantemente por parte de algunos dueños de los equipos.