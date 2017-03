Al fin solos

MÓNICA JIMÉNEZ GÓMEZ Publicada el

Desvelados de la noche anterior, nos despertamos tarde. Rebeca, como todos los domingos por la mañana, bajó a la cocina. Después de unos minutos, cerca de mi nariz, me visitó la pequeña ráfaga de aire envuelto de ese olor que levanta a cualquier muerto, y alivia a cualquier enfermo. Ese olor que me incita a comenzar a leer y observar lo hermoso de la vida. Me levanté y abrí mi ventana que me obsequiaba la vista más hermosa de mi pueblo. Valle de Guadalupe Jalisco.

No pude ser insensible al sonido del aleteo de un petit rojo que se colocaba sobre las ramas del que sería un rosal amarillo. Ni siquiera daba pistas de un botón. Ya no esperábamos nada de él. Rebeca había cuidado ese rosal como a todas las demás plantas. Desplacé mi vista a las mil y unas flores de colores que tenía mi amada y que cuidaba como a su propia vida. Reflejaba en mí el amor que le tenía a la naturaleza. Cerré la ventana y al darme la vuela tropecé con el smoking que la noche anterior había usado. Al levantarlo, otra ráfaga del olor a café, me recordó la intención de bajar y acompañar a mi amada. Sabía que este era un día especial, un día como ninguno. Un día que jamás volvería a repetirse. No se por qué pero dentro de mí se fusionaba la alegría y un poco la nostalgia, aunque esta última, no podía percibirla claramente.

Antes de bajar las escaleras, pasé por el cuarto de lavado y observé que los cestos de ropa sucia estaban más que llenos. Pensé en más tarde ponerme a lavar, pero sabía que hoy no lo haría, para hacerlo tendría que subir al tercer piso y era muy cansado. Aparte no era un día para lavar. Era un día para descansar y tal vez reflexionar.

¿Reflexionar? ¿Qué debería reflexionar? Me pregunté en voz baja. Bajé poco a poco las escaleras. Mi estómago se comenzó a comprimir, mi respiración parecía más densa. Mi vista ya alcanzaba a observar la puerta de entrada, la sala y dentro de ella, un espejo junto con una mesa, sobre la cual la decoraba un portarretrato con la foto de mi familia. Llegué a la cocina y allí estaba Rebeca, sentada tomando una taza de rico café de olla. Y cerca de ella, otra taza esperándome. Me acerqué y la besé como dándole gracias por la magnífica noche que habíamos pasado ayer. Con su mirada un poco perdida, me abrazó y al hacerlo, sentí en mi hombro derecho el frío de sus lágrimas recostándose sobre mi piel. ¡Soy un hombre fuerte! Pensé.

Pero no pude abstenerme de acompañar a mi Rebeca con algunas lágrimas. Sabía que esto sucedería. ¿Qué incongruencia?, ayer disfrutando de la noche, culminando y cerrando con broche de oro lo que todo padre quiere para sus hijos, y hoy celebramos la soledad y la libertad que hace más de cincuenta años no teníamos.

–Me acabo de dar cuenta de algo Javier. La casa es muy grande. Hay cosas que hace unos días nos hacían nuestros hijos y a partir de hoy, ya no lo harán. Ya estamos grandes Javier, muy grandes.

Los días pasaban. Cada vez pesaba más subir al tercer piso para reencontrarse con la lavadora después de mucho tiempo. La casa era muy grande, nuestra soledad lo era más. Otro día pasó. Salí de mi habitación a buscar a mi amada. En la cocina no estaba. La encontré regando sus hermosas flores de colores. Nos saludamos con un beso.

-¿En qué piensas Javier? Me preguntó Rebeca después de unos minutos en los que me quedé pensativo.

–Reflexionaba, solo reflexionaba. Contesté mientras nos sentábamos en la banca.

-¿Por qué no pensamos en nosotros Rebeca? ¿Por qué solo en nuestros hijos? Ellos ya no viven aquí y nosotros nos quedamos con tres pisos. ¿Por qué no pensamos en nuestra vejez?

-¿A qué te refieres Javier?

–Me refiero, a haber pensado un poco más en nuestra seguridad. Puertas más fuertes para que soporten nuestros años, escaleras menos estrechas para no sentir la inseguridad, baños más anchos con pasamanos para que sostengan nuestra experiencia, y solo un piso para que sea testigo de nuestras vivencias. Terminé desahogado y mi esposa me miró fijamente como nunca lo había hecho. Su mirada me profetizaba un nuevo comienzo.

Después de unos días, decidimos vender nuestra casa. Comprar una de acuerdo a nuestras necesidades. Ya habían brotado esos hermosos Rosales amarillos, seguramente era un buen augurio. Ese rosal sería testigo del amor que se reinventaba, un amor libre en un solo piso. Y tranquilamente podría decir: “Al fin solos”.