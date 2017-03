Asteriscos

***CONAGUA, EXTRAVIADA



A la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya de plano la perdimos. Se supone que es la responsable número uno del proyecto del acueducto para traer agua de la presa El Zapotillo a León. Y no lo sabe.



***ACUEDUCTO, NI IDEA



Ayer anduvo en un evento del Centro Fox, Salomón Abredop López, subdirector general de Planeación de la Conagua, y en corto con la prensa se aventó la puntada de que ¡¡ellos no licitaron el acueducto!!



***A DÓNDE VAMOS A PARAR



El desliz es muy preocupante viniendo de un funcionario de ese nivel. Cualquiera medio enterado sabe que la Conagua licitó y falló en 2011 a favor de Abengoa. Y luego por qué no avanza.

***FUNCIONARIO PERDIDO



Salomón Abredop López, subdirector general de Planeación de la Conagua, encabezó ayer con el ex presidente Vicente Fox Quesada una conferencia de prensa para anunciar el primer “Agua Hackatón” en el Centro Fox los próximos 24 y 25 de marzo, el cual convoca a los jóvenes a proponer ideas para cuidar el agua. Hasta ahí todo iba bien.



*OLVIDA EL ACUEDUCTO



Lo preocupante vino después que algunos medios le preguntaron sobre el lento avance que se tiene del proyecto El Zapotillo, y el funcionario federal salió con la puntada que la parte que le tocaba a la Federación era construir la presa y ya está, aunque sea a 80 metros de altura y no a los 105 previstos, por un amparo conseguido por los lugareños. Pero, sobre el acueducto, dijo textual: “No licitamos nosotros”.



*NO SABE NI QUÉ



Y no lo dijo una vez, sino otra más cuando anotó que el “acueducto fue una licitación pública que hizo SAPAL o el Estado, no te lo sé decir, y el Gobierno Federal le aporta el 49% del total del valor”. Ups.



*EN LUGAR DE EMILIANO



Abredop López no tenía ese encargo cuando el proyecto El Zapotillo cobró vida, pero ya tiene rato en la Conagua y causa extrañeza el desconocimiento. Su anterior puesto era subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola y a la responsabilidad de la Planeación llegó en relevo de un viejo conocido: Emiliano Rodríguez Briceño, ex director general del Sistema de Agua Potable de León (SAPAL).



*LA LICITACIÓN



Por si el funcionario no tiene los documentos le recordamos que el 7 de diciembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Concurso Público Internacional CNA-SGAPDS-OCLSP-JAL-GTO-10-001 CP, correspondiente al proyecto del acueducto El Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León. El anuncio lo hizo Raúl Antonio Iglesias, director del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico.



*EL FALLO



El mismo funcionario de la Conagua informó en septiembre de 2011 que el fallo favoreció al Grupo Abengoa México. Lo acompañaron la hoy diputada local y entonces secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua, Angélica Casillas; y el director del SAPAL, Emiliano Rodríguez, entre otros.



*LA INCERTIDUMBRE



Hoy, a cinco años y medio del fallo del acueducto, apenas y si hay algunos tubos puestos para que no digan y ninguna información oficial de la Conagua sobre el presente y futuro de la obra. Ni siquiera para confirmar lo que hoy ya todos sabemos: que el agua no llegará en agosto de 2018 como prometieron.



*EL DESAMPARO



Salomón Abredop achacó ayer toda la culpa del retraso a los problemas de liquidez de Abengoa, y mejor ni se aventuró a dar fechas porque, así lo dijo: “A cada rato dicen que van a empezar y nada”. Dice que seguramente el consorcio español encontrará socio o venderá la concesión, porque volver a licitar complicaría más. Y concluye que no queda mas que empujar a Abengoa. ¡El desamparo total!

***VIOLENCIA POLÍTICA



El Senado aprobó el jueves, por fin, una reforma para castigar la violencia política contra las mujeres. Una de las promotoras de esta iniciativa, desde octubre de 2014, fue la panista leonesa, Pilar Ortega. *PILAR EN TRIBUNA



Ortega Martínez habló en la Tribuna a favor del dictamen que define la violencia política: “Acción u omisión que en el ámbito político público, basado en razones de género, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer”.



*LA REFORMA



El paquete de reformas incluye especificar el catálogo de acciones y omisiones que se consideran violencia política, la prohibición de propaganda de ese tipo en campañas (recuerda usted en la campaña electoral por la Alcaldía de León en 2012 los espectaculares “las barbies son para jugar, la seguridad no”), además de que habrá agravantes en las penas para los funcionarios o candidatos que así actúen.



*EJEMPLOS SOBRAN



La Fepade registró 141 casos denunciados (38 en 2015 y otros 103 el primer semestre de 2016). Algunos casos de violencia política que han trascendido en la opinión pública fueron el de la Presidenta Municipal de Chenalhó, Chiapas, obligada a dimitir al cargo en mayo de 2015, o el de la magistrada electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza, quien acreditó el maltrato de compañeros del Tribunal.

***SAHAGÚN Y LA PARIDAD



Y hablando de alcanzar la paridad en las candidaturas y cargos públicos de decisión, la que opinó ayer fue Marta Sahagún. Dijo que no comparte el garantizarle espacios a las mujeres por las cuotas, que eso parece una dádiva y no un derecho ganado que tienen por su talento y resultados.



*OBLIGAR, SINO CUÁNDO



Aunque tiene razón que lo ideal es que sea por convencimiento y no obligación, las mujeres en política que empujan estas reformas legales argumentan que, si no es así, la batalla llevaría mucho más tiempo.

Arman Consejo Social de Obra

La Secretaría de Obra Pública del Estado renovó el Consejo Social. Su objetivo es acompañar al Gobierno en la planeación y ejecución de las obras en los 46 municipios de Guanajuato.



El organismo lo encabeza Pedro Vázquez Nieto; y como vicepresidente Paolo Moretto; el secretario de Obra, José Arturo Durán, secretario técnico; Fernando Balderas, sector empresarial, Adriana Cortés, migrantes; Antonio Sierra, sector construcción, Andrés Govela, academia.



Además de: Adolfo Lira, consultoría; Héctor Mora, movilidad; Antonio Morfín, desarrollo social; Alberto Ortiz, juventud y deporte; Teresa Pizano, equidad de género, entre otros.