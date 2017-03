Corrupción y complicidad manifiesta

JUAN AGUILERA AZPEITIA | LEÓN Publicada el

Los ladrones y, sobre todo a muy alta escala, jamás operan solos.

Cualquier persona, con un dedo de frente y mediana capacidad para razonar, ante el saqueo que se ha hecho y continúa realizándose en varias entidades del país, reflexiona si esta generación y las que han de venir, serán capaces de abatir inseguridad y corrupción.

La respuesta no es sencilla y quien la dé irresponsablemente podrá caer en descrédito. Pero, entonces ¿México está perdido, nuestro mal es eterno?

Creer lo anterior es caer en el fatalismo o derrotismo a ultranza. Hay caminos, salidas para superar crisis tan profunda. Uno de ellos toca a la valentía y honestidad de los ciudadanos, capaces de enfrentar a gobernantes y políticos corrompidos.

Y urge decirlo ya: los individuos o líderes que han saqueado el patrimonio nacional, no llevaron a cabo su hurto solos, contaron con la complicidad de muchos que, de paso, tuvieron beneficio de semejante botín.

Si hablamos de Veracruz, seríamos tontos de remate al suponer que el personaje solo, sin un Congreso que lo avalara, hizo cuanto le vino en gana. ¿Y las contralorías? Bien, gracias, en manos de alcahuetes de seguro holgadamente recompensados.

Congresos agachones, serviles, manipulados, que lo único que hacen bien es cobrar con puntualidad la nómina y decir, a la antigüita: "sí señor" en todo y para todo a quien creen que manda. No se acuerdan que el mandatario es el pueblo y los tres poderes los mandantes, en una estructura republicana.

Se ha llegado al cinismo de un alcalde nayarita, conocido como Layín, que con la mayor frescura del mundo, en actos de campaña presume que ha robado poquito, pero lo ha repartido. Su timbre de orgullo lo ha llevado a entregar billetes a la gente que estira la mano en ciertos eventos. Lo peor: los miserables recogen aquello y aplauden tal vez conceptuando que "el hambre tiene cara de hereje".

Pero, decíamos renglones arriba que sí hay formas de actición ciudadana para dejar atrás este estercolero. En una de ellas, a la que ahora me referiré, va de por medio la conciencia, dignidad y valentía cívica.

Se realizaba en León un evento del PAN municipal. Llegaron militantes y, lógico, gente encumbrada también. Uno de ellos, diputado local ya casi de salida en la legislatura a quien reconoceremos por el señor "G", con saliva de sobra y mano sudada saludaba a todo mundo, sonriendo artificiosamente, apapacho cuando se podía, cual si quisiera "chapulinear" o sea ir preparando terreno para una escala mayor. ¿Diputado federal? ¡Tal vez!

De pronto en su andar se topó con una Dama (con mayúscula, ella sí), quien ante todos cuantos escucharon y vieron, lo dejó con la diestra extendida al tiempo que lo increpaba: usted no me salude, no tiene derecho a ello. Es una persona que no cumple lo que prometió.

Carece se vergüeza. El aún diputado "G", no encontraba ni qué hacer y menos qué decir; se le fue un color y le vino otro, la nariz roja, blanca, azul denotaba desbalance. La escena duró poco; pero fue suficiente para darnos una gran lección.

Si nosotros, usted y yo, ciudadanas y ciudadanos, dejáramos de lamentar la rapiña que se acomete desde el poder y cuidáramos nuestra mojonera, otro gallo nos cantara. Si exigiéramos que quienes ejercen los tres poderes cumplan, México sería distinto.

Cuando juran el cargo, en todos los ámbitos y niveles se les dice que si no cumplen, la ley y el pueblo se los demande. Nosotros somos el pueblo, exijamos que no nos engañen y menos nos burlen o tomen por cosas en lugar de personas. Reclamemos, con respeto y energía que los funcionarios cumplan con la ley.