La guerra de los mundos (Primera parte)

MARIO PEÑA DODERO Publicada el

“Siempre estás diciendo que no le gustas a la gente, pero a la gente no puede gustarle algo que no está ahí”.

Cath Crowley.

¿Puedes creerlo? ¡Mi hijo se avergüenza de mí! –Me comenta un querido amigo, con el semblante más que triste.

Mientras intento hilvanar algún consuelo verosímil, involuntariamente me traslado al pasado y evoco mi transición de niño a puberto.

Luego de una etapa de prosperidad, las finanzas de mi padre entraron en crisis. Paulatinamente empezó a perder la brújula de sus negocios, hasta que se declaró en quiebra. Para liquidar las deudas que se acumulaban inconteniblemente, tuvo que vender sus autos, firmar pagarés a los acreedores, establecer una política de severa austeridad para toda la familia y, prácticamente, empezar de cero.

Una tarde, como colofón de este alud infortunado, mi progenitor llegó a la casa a bordo de una vieja camioneta tipo guayín color rosa mexicano. Decir que nos pareció espantosa, es quedarme corto.

Como suele suceder en temporada de vacas flacas, el ambiente se había enrarecido y nadie había querido concederle un crédito, excepto el vendedor de autos, un judío con pinta de celador de reclusorio. Para el señor, éramos el destino perfecto para esta unidad de transporte que, según nos enteramos, tenía años estacionada y llenándose de polvo en un rincón de su lote, como la muñeca fea, desdeñada por todos. Yo tenía once años, y fui despiadado con aquel armatoste.

Brindaré una anécdota.

Todo niño -que aspira a dejar de serlo-, a la salida de la escuela, lo único que aguarda impacientemente es a que los padres pasen por él. Que lo rescaten. Que lo salven. Que le compren un raspado o unas frituras para aguantar el hambre.

No era mi caso. Yo prefería ser recogido de último, cuando todos los escolapios se habían marchado. Sin testigos y sin que nadie osara mofarse. Ser un chamaco en trámites de preadolescente no era nada fácil, y mucho menos siendo transportado en una vagoneta color grosella descolorida que, en aquellos años, era un color que atentaba contra la masculinidad y el buen gusto. Todos mis compañeros tenían papás que llegaban por ellos en autos normales, de colores normales y formas normales.

Vámonos, Mario- Gritó mi padre desde su asiento de piloto.

¡Vámonos!- Repitieron a coro mis pequeños hermanos, cándidos seres que aún no hacían conciencia del grave problema.

Vociferaban tanto, que el resto de escuincles convergieron la mirada hacia mí. Y yo me hice el distraído. El que le hablaba la vírgen. El ausente.

Creo que ya llegaron por ti- Me avisó Maruca, la tierna niña de cuarto año, la de los ojazos negros de un raro fulgor.

Sorprendido en el acto, no me quedó otra que escapar por la tangente con una brillante salida: “Ah, es cierto. Es el chofer de la familia”.

Y me subía, trastabillando y escondiendo la cara, pidiendo a gritos que arrancara y desapareciera.

La verguenza de los escuincles ante el comportamiento de sus familiares –que ya no les resulta tan ejemplar ni gracioso, en particular las muestras de afecto-, es parte de un proceso natural que varía en cada persona. Los preadolescentes comienzan a ser más quisquillosos de lo que experimentan, tornándose críticos y ásperos, y se sienten abrumados cada vez que se les expone en público o se les obliga a cumplir responsablidades. Inicia un sendero de comparaciones con los padres de sus amigos –muchas de índole material-, que los desestabilizan y, muchas veces, los inclinan a identificarse con ellos.

¡Cuán distante habían quedado los años en los que me sentía feliz porque alguno de mis padres me dejaban a la puerta de la escuela y me estampaba un beso en la frente! Ahora me abochornaba su forma de ser, la vestimenta que usaban y el lenguaje tan pasado de moda que empleaban. Además, descubría que me estaba convirtiendo en hombre y no tenía espacio para escenitas cursis de ternura.

(Continuará)