La muerte del PRD

El PRD nace en 1989 como una coalición de diversos partidos de izquierda provenientes de la Corriente Democrática del PRI (Cuauhtémoc Cárdenas), del Partido Mexicano Socialista (que a su vez nace de la fusión de fuerzas políticas de Izquierda como el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) que a su vez nace del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Partido Comunista Mexicano (PCM), más adelante se le sumó una parte de la militancia del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Por lo anterior, el PRD es el partido histórico de la izquierda “unida” (aunque nunca lo ha sido en realidad).



El PRD nació así por grupos, corrientes, “tribus” y ha sido, con todo, la expresión de un proyecto social importante en la historia de México. La izquierda como idea origal del “México profundo” propone una sociedad más justa, más igualitaria, donde sea el Estado el motor del desarrollo económico y no el mercado. Con ideología y contenido programático de izquierda, le da al estado un papel preponderante en lo que se refiere a política social, por la ayuda económica a los sectores más desfavorecidos (ancianos, estudiantes y discapacitados pobres), y por el otorgamiento de subsidios a productos de primera necesidad. Expertos en proponer cómo gastar, pero poco conocedores en cómo generar riqueza.



Pero la izquierda no ha podido ganar la Presidencia de la República ni gobernarse primero a ella misma. Fragmentada y dividida, con conflictos en sus procesos internos, no ha podido ser democrática porque sus miembros difícilmente se unen, suman y multiplican. Su cultura, su ADN, por lo menos en México, ha mostrado que la división es su debilidad. Sin embargo, y aun sufriendo los efectos de su mismo origen, el PRD logró ser gobierno en la Ciudad de México y en algunos estados, pero sin mostrar que tiene un proyecto mejor que los demás partidos y que represente una opción, sobre todo, para las clases medias. Con proyectos importantes con enfoque a la gente, sí ha concretado ideas relevantes, pero sólo eso, y en los últimos años ha establecido un discurso moderado y de alianzas con otras fuerzas políticas diferentes a su ideología como el PAN.



Sí. La izquierda desde 1988 en que se aglutinó en el Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas, no ha logrado conquistar a las clases medias y recientemente el PRD ha sufrido la desbandada de los seguidores de López Obrador para crear el partido Morena. Con alianzas efímeras con el PT y Movimiento Ciudadano, el PRD ha caído en las preferencias electorales hasta el 10% del electorado nacional. Hoy, cerca de sus 30 años de vida, el PRD se tambalea e inició ya su agonía.



Nunca estuvo la izquierda más cerca de llegar a la Presidencia de la República como hoy. Ni en el 2006 cuando AMLO estuvo a medio punto porcentual de ganar. Los astros se alinean para que el proyecto que proponen se pruebe. La izquierda tiene aún, así, dividida, una enorme oportunidad de ser poder por primera vez en la historia moderna de México. El PRD tiene enorme disyuntiva: si se asocia con Morena, AMLO asegura la presidencia y si no, fiel a su tradición divisionista competirá dividida. El único candidato de la izquierda que puede ganar es AMLO, este candidato es el más conocido y es el líder en las encuestas de opinión, pero al mismo tiempo es quien tiene todavía el mayor porcentaje de opiniones negativas. Con Trump en la Presidencia de los Estados Unidos, López Obrador, el candidato “antisistema” tiene otro elemento más a su favor para exacerbar el nacionalismo mexicano y así enfrentar al racismo del presidente republicano.



Pero la izquierda es necesaria en el espectro político nacional; gracias a muchos votos (históricamente la tercera parte del electorado) ha podido ser contrapeso en decisiones importantes y mostrar alternativas, a pesar de que su peso en el Congreso no ha sido decisivo para las grandes reformas constitucionales. Al PRD lo comenzó a debilitar Ayotzinapan; la salida masiva de militantes y que transitan de un partido a otro; sus procesos de elección interna que terminan en crisis; sus tribus primitivas y sectarias; la selección de malos candidatos; su lejanía con los movimientos ciudadanos independientes; la cercanía con las mieles del presupuesto y el poder; todo, en suma, mayor que sus aciertos (que, los tiene, pues, no todo es completamente malo o bueno).



En los últimos meses se ha evidenciado la caída estrepitosa de los votos y militantes del PRD. Esta semana presenciamos uno más de los espectáculos tristes que da la izquierda: la pugna por la coordinación de la bancada del PRD en el Senado. Diputados y Senadores que renuncian sin pudor al PRD pero que eso sí, no sueltan el presupuesto. Facciosos, rastreros, llenos de interés, abandonan y transitan a otros partidos sin vergüenza tras un “hueso”. Miguel Barbosa, senador, pelea sin pudor y sin principios, apoyando a AMLO y permaneciendo en el PRD y en la coordinación del Senado.



El PRD tiene enfrente la decisión más difícil de su historia: se alía a Morena o al PAN. De esa decisión dependerá su vida, o su muerte…

José Luis Palacios es Director de la Universidad Meridiano



