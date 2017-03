Pequeños Caprichos Parte II (Parada en Los Ángeles y llegada a Las Vegas)

MTRO. PAULINO LOREA HERNÁNDEZ | LEÓN Publicada el

Inmediatamente pasamos de la línea fronteriza al área de San Ysidro y tomamos la carretera 805 donde entroncamos precisamente en San Diego, California con la carretera número 15 rumbo a Los Ángeles. En la primera parada sobre la carretera donde había un súper o tienda de conveniencia detuvo el auto Armando Peimbert para comprarse unos guantes de piel, que dejan la punta de los dedos descubiertos, especiales para manejar, así como no podían faltar sus lentes Ray Ban, unos refrescos y aguas para el camino y seguimos hasta Los Ángeles.

Durante el trayecto fuimos platicando con Don Cipriano Pérez quien con mucha sinceridad nos relató parte de la historia de su vida cuando se internó de indocumentado en los Estados Unidos y durante casi 20 años estuvo trabajando en el Condado de Los Ángeles, así como en otras áreas cercanas como River Side, Santana, Anaheim, Ontario y San Bernardino, en el ramo de la construcción primeramente, y después, en el mantenimiento de las casas en cuestiones de electricidad, fontanería, jardinería y reparación de techos y ventanas.

En esa conversación descubrimos que aquel hombrazo, de voz fuerte e imponente, en realidad irradiaba nobleza y estaba lleno de satisfacciones por el esfuerzo realizado durante esa etapa de su vida, en beneficio de su familia, regresando a León con un importante patrimonio para radicar en definitiva y abrir y operar el negocio en el cual también tuvo prosperidad.

Uno de sus máximos orgullos y satisfacciones era haber formado profesionalmente como Abogada a su hija Blanca a quien no dejaba de elogiar y expresar el cariño por ella. Así fue como se nos consumió el tiempo en el trayecto y nos dijo que sobre la carretera 15 había una salida en Los Ángeles que se llamaba Corona que ahí tomáramos hacía el Este de los Ángeles y cerca del Noreste en donde había muchos Latinos y sobre todo Mexicanos.

Así lo hizo Armando Peimbert y salimos hacia un área en donde pareciera estuviéramos en una zona de México; ahí nos fue dirigiendo Don Cipriano y por fin dimos con un restaurante, cuyo platillo principal era el pollo en diferentes presentaciones: rostizado, cocido, asado, empanizado, acompañado con diversos complementos como arroz, papas, verduras o hasta espagueti.

Entramos y nos acomodamos en una mesa, en la cual dada la estatura y corpulencia de Don Cipriano el cajero del restaurante de notorios rasgos orientales, inmediatamente lo reconoció y lo saludó, Don Cipriano nos dijo - es el dueño, esperen un momento - y se dirigió a saludarlo ahí estuvo dialogando un rato con él en inglés y luego una mesera nos llevó dos charolas con pollo rostizado y pollo asado, complementos diversos y unos panes parecidos a los bolillos, nos preguntó qué bebidas tomaríamos; comimos y bebimos hasta saciarnos pues ya era tarde aunque aún no oscurecía.

Del restaurante de Pollos pasamos a una gasolinera y llenamos el tanque, pero Don Cipriano nos apuraba a que lo lleváramos a una Iglesia cercana; siguiendo sus instrucciones llegamos a la Iglesia, nos bajamos y ahí exactamente a un lado de la puerta principal estaba una especie de oficina que al fondo conducía a la sacristía.

Seguíamos a Don Cipriano quien saludó a un señor de baja estatura sin hábito, pero de camisa blanca con alza cuellos y le dijo - Padre vengo a saludarlo - el Padre volteó muy efusivo y le dijo - Cipriano qué andas haciendo por acá? - y él le contestó - estos amigos me trajeron -; saludamos al Padre y nos retiramos para que platicaran a solas unos 10 minutos salimos y volvimos al auto.

Don Cipriano nuevamente nos dirigió por algunas calles hacia una zona netamente residencial, sin comercios cercanos, con casas que tenían al frente un amplio jardín, así como señaladas con senderos de concreto el camino para ingresar los autos.

Nos hizo la seña de detenernos en una y se bajó del auto. Pensamos que Don Cipriano iría a visitar a alguien pero no, solamente se bajó del auto y permaneció de pie recargado en el mismo, viendo hacia la casa donde nos detuvimos, así permaneció unos cinco minutos mientras nosotros nos preguntábamos qué pasaba.

Don Cipriano volvió a abrir la puerta del coche; se subió sin mediar palabra, con la mano hizo la seña a Armando Peimbert que continuáramos y le precisé, vamos otra vez hacia la carretera 15 que va directa a Las Vegas.

Así transcurrieron unos minutos en silencio y ya en la carretera con su muy buen estilo, cariñoso y espontáneo Armando Peimbert rompió el hielo y dijo mirando por el espejo retrovisor - ánimo Don Cipri no se me ponga melancólico - De reojo había visto a Don Cipriano que cuando subió al auto después de contemplar aquella casa había derramado algunas lágrimas. Don Cipriano le contestó a Armando: - miren, no es melancolía es que recordé cuando vivía en esa casa y luego la vendí para regresar a León, y se me vinieron de golpe muchas vivencias -.

Ya en el trayecto se nos hizo francamente de noche y estimamos llegar a Las Vegas hacia la media noche.

Faltando casi dos horas para llegar a Las Vegas cruzando una parte desértica empezamos a ver ya algunos hoteles perdidos en la inmensidad, pero muy iluminados, con promociones de casinos y nos emocionábamos al verlos, pero nuevamente nos devoraba la noche y solamente una que otra luz de los vehículos que venían en sentido contrario, en tanto que hacia delante y atrás de nosotros nada, nada, solo la monotonía de la oscuridad, una estación de radio con música oldies, la línea de la carretera y el velocímetro a 65 millas por hora como límite permitido.

Don Cipriano ya venía durmiendo y se escuchaban unos leves ronquidos, Armando y yo platicábamos tratando de elegir a qué hotel llegaríamos y su idea era siempre de llegar al mejor que para entonces eran el Cesar Palace, el Mirage y el Flamingos, pero yo le decía que acababan de inaugurar unos nuevos temáticos, uno sobre la cultura Egipcia y otro sobre los Piratas del Caribe.

En esa conversación íbamos cuando al bajar de una loma vimos el esplendor gigantesco hacia el firmamento de una gran luminosidad ¡Eran Las Vegas! Ese paisaje nocturno aderezado con esa luz aún permanece en mi recuerdo como en ningún otro lado puede verse.

Fue tal nuestra expresión y exclamación de ver Las Vegas que Don Cipriano se despertó y dijo - que pasó ya llegamos? - y Peimbert le respondió - ya merito ya merito Don Cipri -. Hasta ahí repare que ya Armando Peimbert había tomado tal confianza que ya le decía "Don Cipri", a nuestro respetable cliente.