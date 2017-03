Fallece al resistirse a asalto

REDACCIÓN Publicada el

Por más de dos décadas Alfonso Herrera vivió tranquilo en la colonia Rinconada del Sur. Ayer lo mataron al resistirse a un asalto.



Al parecer los homicidas lo seguían desde que salió de un banco en el que retiró dinero.



Alrededor de la 1:20 de la tarde de ayer ocurrió el crimen en la calle Golfo de Venezuela, frente a la casa de la víctima.



Alfonso, de oficio carpintero, por la mañana salió de su hogar para ir a retirar dinero de un banco, que al parecer usaría en material para su negocio.



Al salir del banco subió a su camioneta y se dirigió a su casa, al llegar se estacionó y bajó para entrar pero fue interceptado por tres hombres; uno lo amenazó con una pistola y le exigió el dinero que llevaba.



“Eran tres y bajaron de un automóvil gris que estacionaron sobre la calle Océano Índico”, dijo Lucía, una vecina.



Uno de los asaltantes le dijo a Alfonso que les entregara el dinero que guardaba en una de las bolsas del pantalón.



¡Me quieren asaltar!

La víctima no obedeció al ladrón ni cedió ante sus amenazas, entonces éste lo golpeó en el rostro.



“Comencé a escuchar una voz aguda que pedía ayuda y me asomé por la ventana”, narró una vecina que prefirió el anonimato.



¡Me quieren asaltar, me quieren asaltar!, gritaba Alfonso.



“Yo me asomé por la ventana y vi cómo uno de los ladrones empuñaba una pistola, y al ver que mi papá salió para ver qué pasaba también le apuntó con el arma”, platicó una testigo.



La esposa de la víctima se encontraba de visita en la casa contigua a la suya, y escuchó cuando mataron a su marido.



“La señora lo escuchó todo detrás de la puerta, pero su vecina le impidió que saliera de la casa para evitar que también la lesionaran a ella”, contó una mujer.



Cuando llamaron al 911 para reportar el asalto “tardaron en atender la llamada bastante, aproximadamente un minuto”, relató.



Después de los gritos se escucharon dos disparos. La mujer que observaba desde su ventana salió para auxiliar a Alfonso, quien todavía respiraba.



“¡Don Alfonso, tiene que aguantar, ahorita llega la ambulancia!”, le decía.



Otra mujer aseguró que vio a los homicidas escapar en una motocicleta y ambos usaban cascos de color amarillo.



“Un auto iba con ellos, hasta pensé que se iban a matar entre ellos, iban muy rápido y se veían raros”, contó.



Uno de los motociclistas vestía sudadera gris y gorra negra, dijo, y su cómplice usaba chamarra negra.



Policías no tardaron en llegar al lugar del crimen, pero “después de 25 minutos aproximadamente llegó la ambulancia”, aseguró Lucía.



Los paramédicos revisaron a Alfonso, pero ya no pudieron hacer nada por él.



Un hombre aseguró que los ladrones escaparon con las manos vacías: “No lograron quitarle nada, el dinero se lo dieron los policías a su esposa”, dijo.



Elementos se enfocaron en la búsqueda de los homicidas, otros acordonaron la zona y poco después llegaron agentes de Investigación Criminal y de Servicios Periciales para comenzar las investigaciones.



Al final el cuerpo de Alfonso Herrera fue llevado al Servicio Médico Forense.

‘Era carpintero, y de los mejores’

Alfonso Herrera “era carpintero, y de los mejores”, aseguró Juan, uno de sus vecinos.



Lo consideraban una persona tranquila y muy trabajadora.



“Era un señor muy responsable y su trabajo lo hacía con mucha pasión”, puntualizó un hombre.



Alfonso murió por defender su dinero en la calle donde vivió por más de dos décadas, que ya no es segura.



Desde hace un año, aseguraron vecinos, la Golfo de Venezuela fue invadida por la delincuencia y el asalto de ayer, que tuvo consecuencias funestas, no fue el primero.



“Desde hace mucho hemos solicitado una caseta para que vigile la zona, pero no hemos tenido respuesta”, relató Ignacio.



Los ladrones también han entrado a las casas, de acuerdo a habitantes de la zona, quienes exigieron a las autoridades que el asesinato de Alfonso no quede impune y sea resuelto a la brevedad.