Cárdenas califica a López Obrador como honrado y derecho

Tras asegurar que nunca ha obstaculizado los esfuerzos de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, el tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano calificó al tabasqueño como un hombre honrado y derecho y con quien dice – lo une una amistad de muchos años.



El ex perredista, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano acudió a la entidad acompañado de los senadores de la república: Fernando Mayans, Benjamín Robles y Alejandro Encinas para presentar el libro “Cárdenas por Cárdenas”, previó a este evento al que acudió el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, ofreció una entrevista radiofónica donde aseguró que no tiene por qué oponerse al proyecto personal del dirigente nacional de Morena.



“Yo nunca he hecho nada en contra de los esfuerzos de AMLO o de Morena; yo respeto a AMLO hemos sido amigos, somos amigos, me considero, y no tengo porque oponerme a lo que él quiera hacer son decisiones propias que yo desde luego respeto totalmente”, afirmó.



“Creo es un hombre honrado que lo que él dice es en lo que él cree, puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo totalmente con el pero yo creo que es un hombre derecho”, afirmó Cárdenas Solórzano.



Al ser cuestionado si se reúne con López Obrador, el tres veces candidato presidencial por el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas atajó: “Muy de vez en cuando, él anda en una cosas yo ando en otras tenemos agendas distintas, pero diría que en ningún momento yo pensaría que hay ninguna cuestión que nos contraponga”.



Dijo que por el momento no tiene candidato y cuando estén en las boletas electorales será cuando decida por quien votar, incluso aseguró que México ya está preparado para que lo gobierne un presidente sin partido.

“Yo sí creo que pueda haber un Presidente que no esté necesariamente respaldado o que no necesariamente surja de algún partido político. Pero, esto, ha como dije, no ver las boletas electorales pues no sabemos cómo se puede inclinar la balanza”, aseveró.



Ya durante la presentación de su libro, Cárdenas Solórzano explicó que esta obra nació a raíz de innumerables charlas en la casa familiar, de las que concluyó que a pesar que existían varios acercamientos a lo que fue el pensamiento del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, no había una biografía correcta de él.



Recordó que en 2012 fue invitado a dar una conferencia en el pueblo natal de su padre, Jiquilpan, Michoacán, en la que utilizó los apuntes del ex presidente de México de 1934 a 1940, y que los empezó a escribir desde 1911 hasta poco antes de su muerte, en 1970.



“Me gustó esa ponencia y ahí nació la idea de escribir una biografía, por lo que además de esos apuntes me basé en discursos, cartas y diferentes documentos. El texto consta de 20 capítulos y recoge muchas de las cosas importantes que pasaron durante todos esos años”, afirmó.



Participaron en esta presentación, el senador por Tabasco del PRD, Fernando Mayans Canabal, y el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), José Manuel Piña Gutiérrez, quienes comentaron la obra, y como moderador fungió Miguel Ángel Ruiz Magdonel, director de Difusión Cultural de nuestra máxima casa de estudios.



Más tarde en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano acompañado de senadores de la izquierda presentaron la iniciativa Por México Hoy, un proyecto que busca promover un diálogo entre generaciones que permita intercambiar expresiones en aras de encontrar, juntos, soluciones a los problemas del país.