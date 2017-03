Despeja las dudas sobre la infertilidad

AGENCIA REFORMA | PALOMA VILLANUEVA Publicada el

Cuando una pareja lleva meses o años intentando tener un bebé sin ningún éxito, la reproducción asistida puede ser el mejor camino para lograr su sueño, pero no siempre las parejas reciben la información necesaria para dicho proceso.



Rodrigo Zamora, director médico del Instituto Nacional de Perinatología; Alejandro Chávez, director de New Hope Fertility Center, y Carlos Maquita, ginecobstetra especialista en infertilidad, en la Ciudad de México, hablan claro sobre los procedimientos.







1.- No todas las parejas necesitan fertilización in vitro. El 60 por ciento de los casos de infertilidad se puede resolver con tratamientos médicos o quirúrgicos.







2.- La infertilidad no es sólo de la mujer. En 30 por ciento de los casos la causa está en la mujer, en el 30 por ciento en el hombre, en el 10 por ciento la causa es inexplicable y de 20 a 30 por ciento es por causas combinadas.







3.- El costo de un ciclo de fertilización in vitro en México va de los 70 mil a los 250 mil pesos. No hay regulación que establezca un límite a estos precios y muchas parejas no logran el embarazo con un solo ciclo.







4.- Hay clínicas que presumen tasas de éxito de cerca del 100 por ciento. Si bien, las posibilidades varían dependiendo del diagnóstico, en promedio, la probabilidad de lograr un embarazo es de 65 por ciento en edades que van de los 35 a los 37 años.