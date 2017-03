Tendrá el dif de manuel doblado tanque terapéutico

LAURA GARCÍA Publicada el

El DIF municipal de Manuel Doblado contará con un tanque terapéutico, el cual se encontrará en las instalaciones de la deportiva.



La directora de DIF, Jessica Carmona, señaló que esta área estará en la deportiva debido a que el espacio para la colocación en la dependencia no se cuenta.



Mencionó que la primera etapa ya está terminada, donde se tiene la estructura, pero aun no está en funcionamiento ya que se requiere de la segunda.



“Aquí en Manuel Doblado no hay tanque terapéutico, centros de rehabilitación de terapia física tampoco, las personas se tienen que trasladar a Irapuato, León o Silao, para ser atendidos por lo que ya terminado no tendrán que salir del municipio”, expresó Jessica.

