Kate del Castillo no deseaba boda con Aarón Díaz

EL UNIVERSAL Publicada el

La actriz Kate del Castillo confesó que realmente ella no quería casarse con el actor Aarón Díaz y que lo hizo sólo para complacer a su familia.



Así lo reveló en una entrevista con Mónica Garza para el programa “Historias engarzadas”, en el que también recordó su encuentro con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.



Durante la entrevista, Kate recordó sus inicios en la actuación y habló de varios de sus romances.



Cuando recordó a Aarón Díaz, Del Castillo comentó que ella en realidad no quería casarse, pero cedió ante las presiones familiares.



“La verdad, y espero no ofender para nada a Aarón, yo nunca me quise casar. Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos, él quería casarse, yo dije 'órale, total'”.



Kate y Aarón se casaron en 2009 y se separaron un par de años después.