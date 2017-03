Luis Miguel de fiesta en Acapulco

EL UNIVERSAL Publicada el

Aunque enfrenta algunos problemas legales, el cantante Luis Miguel no perdió el ánimo y fue captado de fiesta en Acapulco.



El centro nocturno “Believe” compartió el sábado por la noche, a través de su cuenta en Facebook, una fotografía del cantante en el lugar.



"Gracias por hacer de esta noche una noche fantástica”, se lee en la imagen.



En un video publicado en Facebook por un club de fans del intérprete se ve a Luis Miguel vestido de negro y animando al público mientras sonaba de fondo su canción “La chica del bikini azul”.



A mediados de febrero el cantante fue visto en Las Vegas, en donde accedió a fotografiarse con algunos seguidores.



El mes pasado también trascendió que un auto de lujo le será embargado al cantante como parte de la demanda que un ex mánager presentó en su contra.



Luis Miguel fue demandado el pasado enero por Alejandro Fernández por la gira que tenían planeada y no se realizó.