Evidencian lluvias calidad en obras

JESÚS ROMERO Publicada el

Las lluvias que han caído sobre la capital durante los últimos días, demostraron que la calle que se construye de la Ex Estación a Pueblito de Rocha está mal hecha. Gracias a las inundaciones los vecinos se dieron cuenta que no se colocaron las alcantarillas donde debieron haber ido; al parecer porque no alcanzó el presupuesto.



Sin embargo la obra inició desde noviembre de 2016, con un presupuesto de 4 millones de pesos, y corrió a cargo del contratista José Vicente Morales.



Destruida y rehabilitada



La calle fue parcialmente destruida en enero pasado por el propio contratista, ya que se detectaron agrietamientos.



El titular de obras públicas, Héctor Manuel Ramírez Morales, aseguró que la rehabilitación del camino, correría también a cargo del contratista.



Colapsada



Después de resquebrajarse solo colocaron dos alcantarillas a un nivel inadecuado para que captaran el agua, por lo que este fin de semana el camino se inundó.



Vecinos, expresaron su preocupación por la falta de alcantarillas, ya que temen que la vialidad termine destrozada por las inundaciones.



Paula Castillo Álvarez, habitante de la zona consideró que las intensas lluvias, podrían levantar el concreto porque no tiene de refuerzos varillas, ni cemento en los costados.