Lo arrollan en Glorieta Santa Fe

REDACCIÓN Publicada el

Un motociclista resultó lesionado en diferentes partes del cuerpo, al ser arrollado por un automovilista, cuando circulaba sobre la glorieta Santa Fe.



Alrededor de las 12:30 de la madrugada de ayer, Julio César Cisneros, de 22 años de edad, viajaba a bordo de una motocicleta roja y se dirigía a su domicilio.



Al dar la vuelta sobre la glorieta Santa Fe y tomar la desviación que conduce hacia Tránsito del Estado, fue impactado por el conductor de una camioneta Ford Ranger, color roja, tipo pick up y cayó al pavimento.



El conductor de la Ford, de quien no se proporcionaron datos, dijo que los frenos le fallaron y aunque vio al motociclista, no pudo hacer nada.



Paramédicos de Protección Civil y Bomberos Simub, atendieron al lesionado de diversas heridas que presentaba en el rostro y en el cuerpo, pero negó ser trasladado, ya que se sentía bien.



Elementos de Tránsito del Estado realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y tratar que ambas partes llegaran a un acuerdo, por los daños ocasionados a la motocicleta.



Finalmente, bomberos resguardaron la zona para evitar otro percance debido a que las unidades involucradas quedaron sobre uno de los carriles.