Demanda la CTM emplear la fuerza

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | León

El líder de la CTM en Guanajuato, Hugo Varela Flores, demanda la intervención de las autoridades laborales para resolver el conflicto.



El Secretario general de la CTM aseguró que la empresa constructora Abitat, que obtuvo el contrato de Michelin para construir la empresa en el Parque Industrial León-Bajío (PILBA) ya interpuso una demanda penal contra quien resulte responsable por daños y perjuicios.



“Ya hablé con las autoridades laborales que señalaron que ya no pueden intervenir porque hay una demanda penal. Hasta que no se determine quién tiene responsabilidad, hasta entonces van a entrar las autoridades laborales”, manifestó el líder.



Explicó que esa demanda penal es debido a que se impide a la constructora Abitat trabajar en la edificación de Michelin.



“La constructora Abitat fue la que interpuso esa demanda por daños y perjuicios que están ocasionando. Nosotros estamos respetando el contrato colectivo pero si a ellos les impiden trabajar nosotros no podemos hacer nada. Es a la empresa Abitat a la que no le han permitido trabajar”.



Varela Flores manifestó que el contrato de la obra lo tiene la CTM y que si se permitió la contratación de tolveros afiliados a la COR fue un acuerdo para darle trabajo a camioneros de la región:



El líder señaló que este conflicto es una mala señal que se envía a los inversionistas interesados en traer sus empresas a Guanajuato.



“El retraso de un día o más suele costar mucho dinero”, añadió Varela.



El líder apuntó que se debe aplicar el estado de derecho, aún con la fuerza pública, pues hay un contrato colectivo firmado ante las autoridades laborales y es hora de que se intervenga.



Por su parte el líder de los tolveros inconformes, Alejandro Gasca, manifestó que este sábado recibieron una llamada de personal de la Secretaría de Gobierno, en la que les dieron a conocer que los representantes de Michelin ya están molestos con este conflicto y amenaza a las autoridades gubernamentales con retirar la inversión si no ponen fin al problema.



“Nos llamaron para decirnos que los de la empresa han amenazado con irse. Nosotros lo único que queremos es que se nos paguen los millones que se deben, pues los que celebraron ese contrato ya obtuvieron mucho dinero. La empresa constructora le paga al líder de los camioneros Cuauhtémoc Plascencia, pero éste no nos paga a nosotros, todo es corrupción en CTM”, señaló Gasca Horta.



Los secretarios de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco; y de Gobierno, Antonio Salvador García López, evadieron llamadas sobre el tema.