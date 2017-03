Mantienen paro contra Michelin

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA | León Publicada el

Los tolveros en conflicto reanudaron labores en el Parque Industrial León-Bajío (Pilba), en Santa Ana del Conde, excepto con la empresa Abitat, responsable de la obra de la planta de Michelin.



Así lo confirma el reporte que sobre este asunto tenía ayer la Secretaría de Gobierno del Estado.



Alejandro Gasca Horta, secretario general del Sindicato de Tolveros adheridos a la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), dijo que en virtud a que la empresa VISE encargada del proyecto de Pilba, ha cumplido los pagos respectivos, reanudaron actividades laborales.



No así en las obras de la planta Michellin, toda vez que la constructora Abitat sigue sin cubrir compromisos.



Abitat ostenta el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con el sindicato de la CTM, cuyo líder nacional es Cuauhtémoc Plascencia Albiter, pero la COR alega que a ellos no les han pagado lo que les toca y así no prestarán el servicio ni permitirán que contraten a tolveros de otros lugares.



Los trabajadores que mantenían su paro simbólico reanudaron sus labores y dejaron completamente libre el acceso a la entrada al parque industrial, salvo en el caso de las unidades que trabajan para Abitat



El próximo lunes 13 se tiene contemplada una reunión entre autoridades municipales y representantes de Michellin, a efecto de revisar el problema.



María Libia Gómez Padilla, subsecretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado, ya tuvo un primer acercamiento con una de las partes (Plascencia Albiter de CTM) y se programó una segunda reunión para el martes 14, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Subsecretaría del Trabajo.



Para ella están emplazadas las partes en conflicto y los representantes de las empresas para buscar alternativas.



La Secretaría de Gobierno tiene información de que en otras ocasiones la COR ya ha trabajado con CTM y han tenido problemas porque los primeros se quejan de que les dejan pendientes pagos.



Ahora también reclaman que les están pagando hasta en un 50% por debajo cada viaje.



Se sabe que quien ostenta el CCT con CTM es la constructora Abitat, y no la transnacional Michelin, aunque la CTM sí tendría interés en obtener el CCT de la llantera una vez que esté operando.

Se deslinda Federación del pleito

Ante el llamado que ha hecho la empresa Michelín a las autoridades para intervenir en el conflicto sindical que ha detenido la construcción de su planta en León y que llegó ya a 13 días de duración, la delegación guanajuatense de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aclaró que se trata de un conflicto que le corresponde resolver a las instancias estatales.



El delegado en Guanajauto de la STPS, Jaime Ricardo Kirchner Plascencia, afirmó que esta dependencia se ha mantenido al pendiente de este conflicto, sin embargo, de acuerdo con las disposiciones constitucionales no es posible que intervenga.



En entrevista para a.m., detalló que el articulo 123 apartado A fracción XXXI especifica que las autoridades de los estados se encargarán de la aplicación de las leyes de trabajo, a excepción de algunos ramos que debe intervenir la federación, pero el transporte de carga no está entre ellos, por lo que la Subecretaría del Trabajo y Previsión Social guanajuatense tendría que mediar con los inconformes.