Empieza el juego por las alcaldías

En el PRI de Guanajuato, muy guardadita, pero ya tienen una lista de opciones para sus alcaldías.



Un escrito que le hizo llegar el secretario de Organización del Comité Estatal del PRI, Pepe Huerta, al senador Gerardo Sánchez, le comparte las cartas que, a su consideración, tiene el partido para las alcaldías de León, Irapuato, Celaya, Guanajuato, Salamanca y San Francisco del Rincón.



Y no tiene nada de extraño que el Comité Estatal del PRI explore sus propuestas más viables, pero sí que se haga del conocimiento únicamente de un aspirante a la gubernatura. Pero ya no es noticia que la estructura tricolor en Guanajuato trabaja para hacer candidato a gobernador a Sánchez García.



Por eso mejor vamos a lo que usted quiere saber, quiénes son, según los “dueños” del PRI, esas opciones viables. Aquí le van, para León el documento enlista a: Pepe Chuy Padilla, exsenador y exdiputado federal; Alberto Bello, delegado de Economía Federal; Luis Fernando Gómez, exsíndico y ex exsecretario del Ayuntamiento; y Martín Ortiz García, también exsecretario del Ayuntamiento.



Los priístas tendrán su mejor opinión de esa baraja. Pepe Chuy es un reconocido empresario; Bello Albo se conoce poco de su chamba en Economía y menos de partido; Gómez Velázquez no ha dicho si eso le interesa, y Martín Ortiz la buscó incansablemente en el 2015 pero se la dieron al expanista José Ángel Córdova.



Martín sin duda es el que aparece en esa lista con mayor arraigo en la militancia de antes y ahora. Después de 2015 se alejó de la grilla y no dijo de esta agua no beberé, tampoco ha dicho que sí. El 4 de marzo apareció para dar un mensaje en el evento en León por la celebración de los 88 años del PRI.



No quiere decir que esas sean las únicas opciones y de ahí tengan que elegir, es sólo, repito, la lista que el Comité Estatal le presenta a su “padrino” Gerardo Sánchez. Para las definiciones todavía falta rato.



Una alternativa es una carta externa, una cara nueva para el PRI, pero ¿quién se atreve a entrarle?



En Irapuato, por antecedentes el municipio más competido, aparecen: Gerardo Zavala, excandidato en el 2015 y hoy delegado de Banobras; la delegada de Sedesol, Claudia Navarrete; Irma González, diputada local; Alejandro Rangel, exdiputado local y federal; los regidores David Muñoz y Armando de la Cruz; y la actual diputada federal y vocera del Comité Ejecutivo Nacional, Yulma Rocha Aguilar.



Zavala y Navarrete serían cartas favoritas del grupo en el poder del PRI. Yulma pondría en apuros a Acción Nacional, aunque representa una corriente contraria y, al menos por ahora, juega sus dados en buscar una presencia más bien estatal que la ponga en la baraja de la gubernatura o la senaduría.



En Celaya recomiendan a: Leopoldo Almanza, empresario y exalcalde; Javier Mendoza Márquez, exalcalde; Monserrat Vázquez, regidora; Irma Gutiérrez, notaria pública y excandidata a la diputación federal; Rodolfo Segura, exregidor; y María de Jesús Flores, mano derecha de Fernando Pacheco, miembro de la sección 24 del Sindicato Petrolero. Y de plano borran a Fernando Bribiesca Sahagún, el más reciente candidato y actual delegado en Guanajuato de la Secretaría de Educación Pública.



En Guanajuato Capital están: José Luis Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio; Marco Antonio Guevara, exsecretario de Finanzas del Estado; Erika Arroyo, diputada federal; Luis Felipe Luna, exalcalde; María Esther Garza, exdiputada federal; Chuy Pérez Cázares, exsecretario del Ayuntamiento y actual secretario particular del Procurador de Justicia del Estado; Luis Ángel Zamora, colaborador de Guillermo Ruiz de Teresa; y Jorge de la Peña, exregidor y exdirigente del PRI local.



Tey Navarrete sería la favorita del PRI. Y de plano cierran la puerta a Édgar Castro a la reelección.



Romero Hicks ha dicho que le tira más alto, a la candidatura a Gobernador y ya la competencia está a todo lo que da. Ayer, por ejemplo, el Presidente de la Fundación Colosio organizó en el Tecnológico de Celaya un foro sobre corrupción con ponentes de primer nivel. Gerardo no sólo no fue, sino que, a la misma hora, programó una gira por Pénjamo.



El PRI arranca la competencia de 2018 en calidad de desahuciado. Pero en política nada está escrito.

Por la hazaña del estadio



El Municipio está más reservado que nunca (o inmovilizado) frente al despojo a la ciudad del Estadio León.



Desde que saltó al campo de la disputa legal, la Presidencia parecía un equipo desordenado, sin estrategia. Sin meter las manos recibió el primer gol con una sentencia del Juez Tercero de Distrito, Leonardo González, por allá de junio del 2014; después un Tribunal Unitario les clavó el 2 a 0 en agosto del 2015; y el pasado miércoles el Primer Tribunal Colegiado Civil del XVI Circuito anotó el tercero.



Con el 3 a 0 en contra y el árbitro a punto de dar el silbatazo final del partido, el Municipio va por el milagro.



Las opciones cada vez son menos, la natural sería pedir la revisión ante la Suprema Corte de Justicia al amparo que le negaron con los votos de los magistrados Jorge López Campos y David del Toro, aunque el hecho de que no fuera unánime, por la postura del irapuatense Juan Solórzano Zavala, puede darle armas al Municipio para pedir ese recurso, y a la Corte para echarle un vistazo a la resolución.



Ese camino obligará que el mismísimo gobernador Márquez tome el cabildeo directo en sus manos.



Para ello debe echar mano de quienes pesen en el ámbito jurídico para hacerse escuchar en la Corte, por ejemplo su amigo Diego Fernández de Ceballos o Fernando Gómez Mont. O si en algo puede ayudar el paisano exprocurador de la República, Daniel Cabeza de Vaca. Gritar ayuda donde sea.



En el Tribunal Colegiado el cabildeo fracasó notoriamente. Se cuenta que la abogada de Gobierno del Estado, Raquel Barajas, quiso hablar con el ponente de la resolución que negó el amparo, Jorge López Campos, y le respondieron que la atendía un minuto por cortesía, que ella no tenía vela en el entierro.



La defensa también explora el presentar quejas administrativas en contra de los dos magistrados que negaron el amparo al Municipio y obligar al Consejo de la Judicatura Federal a revisar su actuación.



Lo otro es esperar qué efecto tienen las demandas de amparo que promueven los palcohabientes ante el Juzgado de Distrito.



Y el as bajo la manga es la estrategia que empujan los socios de antaño del Club León, quienes ya sacaron de la asociación al celayense Héctor González y a Roberto Zermeño Junior, y se anotaron Alfonso Sánchez López como presidente y Guillermo Liceaga secretario. La jugada es tener la legitimidad cuando el Estadio León se ordene entregar a la asociación, y no a determinadas personas.



En este partido el manoseo de jugadores ha sido impresionante. Ya ni el técnico de la Selección de México, Juan Carlos Osorio, convoca a tantos en sus experimentos buscando el equipo ideal.



El 21 de junio de 1999, cuando asciende a Primera División el equipo “Unión de Curtidores”, Valente Aguirre anuncia la venta del equipo León a Francisco Bernart, cambiando su sede a Puebla. Eso provocó una espontánea manifestación masiva de la afición encabezada por personajes como Antonio Battaglia, Primo Quiroz, Carlos Díaz Torres, Joaquín Yamín, para exigir su permanencia.



Luego viene la telenovela. El 23 de junio de 1999 el secretario de Gobierno del Estado, Ramón Martín Huerta, y el presidente municipal, Jorge Carlos Obregón, se entrevistaron con Valente Aguirre y Paco Bernart y se logró que el equipo no se fuera. El 14 de julio de 1999 llega a escena Roberto Zermeño Vargas asumiendo la titularidad del Club Social y Deportivo León A.C y la franquicia del equipo.



En febrero del 2000 otra vez resurge el “fantasma” del riesgo de venta y salida del equipo. Se forma una Comisión Ciudadana que, entre otras cosas, sugiere comprar la franquicia, que se establezca un fideicomiso que preserve la propiedad del inmueble, pero permitiendo el uso para el equipo León. Y se exhorto al Municipio a abocarse de manera decidida en la defensa y rescate del estadio y sus terrenos.



Los aficionados se desayunan otra vez la noticia de la venta a un tal Billy de la Peña, de Los Ángeles. Así fue que se sientan con Zermeño Vargas a constituir el famoso fideicomiso irrevocable administrado por un Comité Técnico Ciudadanizado que aportara los terrenos del Club Social y Deportivo León. Así se pactó y, a cambio, Zermeño se reservó 10,359 metros cuadrados y que le dieran el uso comercial.



El 26 de septiembre de 2000 se convino el Fideicomiso por 10 años. El alcalde era Jorge Carlos Obregón y el secretario del Ayuntamiento, Chuy López Gómez, el mismo que despacha hoy.



Los integrantes originales del Comité del Fideicomiso fueron: Roberto Plascencia, Luis Quirós, Raúl Robles, Luis Mariano Hernández, Enrique García, Javier Robles, Hugo Villalobos, Luis Gilberto Velázquez, Mario Plascencia, Antonio Carbajal, Harold Gabriel y el primer síndico, Miguel García. En el 2002 se sumaron Alfonso Montemayor, el hoy regidor Salvador Sánchez y Ciro Guerrero en sustitución de Antonio Carbajal, Harold Gabriel y Raúl Robles, y Oscar Pons en lugar de Gilberto Velázquez.



Luego vino la famosa disolución del Fideicomiso aprobada en noviembre del 2007 por mayoría azul. El alcalde era Vicente Guerrero (q.p.d.e) y el secretario de Ayuntamiento, Paco García León. Legalmente esa desaparición no se dio pues el Tribunal Contencioso Administrativo la invalidó por ser unilateral, lo que sí pasó es que ahí empezó la disputa legal por el estadio de Roberto Zermeño.



La discusión legal es una: si al término del Fideicomiso el bien regresa a la A.C que lo cedió, o al Municipio. Y aunque toda la historia muestra que la voluntad de las partes era dejar en el Municipio la propiedad, los tribunales se fueron por la vía más fácil: que un fideicomiso no es para trasladar bienes.



El primer reparto de culpas está con los que crearon el fideicomiso y los que lo extinguieron. Pero luego le siguen que si las siguientes administraciones no lo defendieron adecuadamente, y bla, bla.



En el PRI y el PVEM dicen que hay que ir tras los culpables del despojo, y tal vez debe aclararse. Aunque hoy la primera gran preocupación es ser otra: que el equipo juegue en León para siempre.

¿Subsecretario o administrador?



Pues que el buen Paco Becerra ya es Subsecretario de Seguridad Pública de León.



Para mejores señas está el frente de la oficialmente llamada Subsecretaría de Atención a la Comunidad, un área de reciente creación en el organigrama. La justificación cuando eso se aprobó, en octubre pasado, fue la de dejar al Secretario de Seguridad que se concentre en atender el trabajo operativo de Policía y Tránsito, así como del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4).



Y entonces, bajo el mando de Becerra López, está: Dirección de Prevención del Delito, Combate a las Adicciones y Participación Civil; Dirección de Servicios de Seguridad Privada; Dirección de Asuntos Jurídicos y de Control de la Legalidad; Dirección General de Oficiales Calificadores; Dirección General de Planeación y Administración y la Dirección General de Protección Civil.



Paco Becerra es abogado, militante panista de cepa. Fue Secretario del PAN en León, el segundo de a bordo de Alfredo Ling. En la chamba pública fue regidor hace 20 años, secretario particular de los alcaldes Jorge Carlos Obregón y Ricardo Alaniz y Delegado de la Procuraduría del Consumidor.



El nombramiento es una atribución del alcalde Héctor López, quien defiende su capacidad y experiencia en la función pública. Además asegura que se trata de una “figura de carácter administrativo, no tiene nada que ver en temas operativos, estratégicos, o de la inteligencia”.



Lo mismo pregona el presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento, Luis Ernesto Ayala.



Y tienen razón en que el perfil no es operativo policial, pero no en que es meramente administrativo y no requiere de conocimientos en materia de seguridad pública. Para muestra las áreas a su cargo.



Si sus tareas son sólo administrativas pues no lo contraten, ya hay un Director de Administración.



Sus atribuciones en el reglamento son muy claras, por eso va a cobrar y por eso se le debe exigir.



Aquí les recuerdo algunas: Implementar y operar un sistema de atención ciudadana; desarrollar estrategias que permitan combatir las adicciones; fomentar la participación civil en materia de seguridad; desarrollar los programas necesarios para verificar a las empresas de seguridad privada; gestionar y coordinador la realización de proyectos estratégicos para la prestación del servicio de seguridad, y más.