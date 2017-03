Investigan a 2 policías acusados de robar arma de fuego y dinero

REDACCIÓN | León Publicada el

Los dos policías acusados de robar a un ciudadano quedaron en manos de la Procuraduría General de Justicia.



El parte informativo que fue entregado al Ministerio Público confirma que los elementos citaron al hombre para hacer la compraventa de una pistola.



La detención ocurrió la tarde del viernes, luego de que se recibiera un reporte al 911 en el que un ciudadano indicara que dos oficiales de Policía le quitaron un arma de fuego, entre otras cosas.



De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, los policías municipales a través de redes sociales contactaron a un hombre que ofrecía en venta un arma de fuego.



Los policías Sergio Fernando Hernández y Antonio de Jesús Ramírez citaron al vendedor en el parque Hidalgo, y llegaron en patrulla.



Cuando el vendedor mostró el arma a los policías supuestamente ellos se la quitaron, también una chamarra, dinero y un teléfono celular.



La víctima los denunció y otros oficiales los detuvieron, en la patrulla encontraron los dos mil 379 pesos robados, el celular y la chamarra.



“El arma no fue ubicada, pero se trabaja en lo que dice el parte informativo de la Policía. La víctima denunció, pero la investigación se inicia de oficio por la disposición de los policías”, explicó Cuauhtémoc Aguilar, vocero de la Subprocuraduría de Justicia.



El Ministerio Público informó que el afectado dijo tener permiso de portación de arma de fuego, pero hasta ayer no lo había demostrado.



No fue detenido, hasta que se resuelva la situación legal de los oficiales.