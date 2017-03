CBTIS gana sin piedad

REDACCIÓN | San Francisco del Rincón Publicada el

CBTis los actuales campeones del torneo de la Liga Comercial de Baloncesto (LICOBA) no tuvieron misericordia ante su oponente el conjunto de Limers B derrotándolo 45-23.



Los encestes empezaron con José López de CBTis quien llevó la delantera, haciendo que Limers apretara más la defensa, lo cual no lo lograron; los jugadores de CBTis ganaron los rebotes y mandaban en descolgada haciendo que José tuviera un tiro cómodo y entra en colada fácilmente.



Por más que la quinteta de Limers presionaba, no tenía efecto, gracias a la perspicacia del jugador Ángel Hernández del equipo CBTis que penetraba facilmente para dar pases y tiros en beneficio de su equipo.



Aunque CBTis iba por delante en el marcador en ningún momento congelaron el tiempo, al contrario fue bien aprovechado por parte de este equipo que quería más canastas.



Ofensiva



No fue problema para CBTis atacar a Limers que con las técnicas de su entrenador José Luis Nava tuvieron todo el juego a su favor, implementando cada orden que les grito José Luis.



El tiempo se terminaba y Limers se quedaba abajo en el marcador, con pocos encestes no se quedaban atrás, gracias a su jugador Julio Loza el puntaje de Limers no quedo en ceros.



La sincronía de CBTis y el coraje con el que se aprehenden al balón, hizo que pulverizaran a Limers dejándolos por muy debajo en el marcador, haciendo que se notara porque obtuvieron el campeonato de la liga.