¡Hacen su brujería!

REDACCIÓN | San Francisco del Rincón Publicada el

fernanda garcía



superdeportivo@periodico.am



Atlético San Francisco hizo valer su localía al vencer a la escuadra de Libertadores de Pénjamo en un gran partido de fútbol de tercera división, donde los ‘Brujos’ dieron a su afición el regalo esperado.



Se empezó el partido y la tribuna estaba con una energía impresionante, gritando y apoyando a su equipo. Tambores, maracas y la óla que no pudo faltar.



Quien abrió el marcador de este partido fue el club Libertadores de Pénjamo; fue ahí donde Atlético empezó a luchar más por la pelota, sacando la casta.



El club San Francisco luchaba por la posesión de la pelota, hubo varios intentos de goles, varias jugadas de peligro que los silbantes los marcaban como fuera de lugar



Seguían las acciones hasta que el atacante número 10 de ‘Brujos’, logró la anotacíon de empate, el gol se dio por un fascinante tiro libre, tras la anotación, el ariete de San Francisco y el meta de Libertadores fueron ‘pintados’ de amarillo tras reñir por el balón.



Los locales se hicieron por el control del partido, dominaron en en el medio campo a los visitantes.



La escuadra de Libertadores de Pénjamo le bajó al acelerador y brujos aprovechó para anotar el segundo del encuentro y el doblete para el atacante número 10 de San Francisco.



La tribuna seguía gritando y aplaudiendo, porque su equipo estaba en la delantera.



El juego siguió, Libertadores quiso empatar, pero la gran participación del portero del Atlético, hizo que no fuera posible el empate.



Faltaban segundos para el silbatazo final y Atlético de San Francisco siguió intentando otro gol.



Al final de las acciones Atlético San Francisco se quedo con la victoria y agradeció al público por el afecto y apoyo que se tuvo durante el partido.



El Técnico de Atlético San Francisco Alan Alba mencionó que este partido fue uno de los mejores que ha dado este equipo.



“Hoy ha sido de los mejores partidos que han tenido desde el inicio, con la posición de la pelota, con bastante llegada, pero así es el fútbol, y lo importante es que seguimos, continuamos y al final logramos el resultado” dijo Alba.



Se le pregunto Alan Alba que opinaba sobre lo que pasó entre la pequeña riña entre el portero de Libertadores de Pénjamo y su jugador atacante número 10.



“Es normal, es la adrenalina, al futbolista el corre la sangre, es normal no pasa nada de unos empujones y listo es normal y me gusta que mis jugadores tengan carácter eso es bueno.” explicó el timonel de ‘Brujos’.



Muchos pensarían que el rendimiento de Atlético San Francisco puede bajar por llevarse la victoria de este partido y sentirse confiados para los demás enfrentamientos, pero su Director Técnico sabe que no pasara eso.

El dato: El 90 % del Club de San Francisco está conformado en la actualidad por jugadores de la zona: Purísima, San Pancho, Manuel Doblado, de León.