Benefician con casa a 150 familias en SFR

KAREN VERDÍN | San Francisco del Rincón

En total, 150 familias francorrinconenses serán beneficiadas con casa propia, a través del programa “Mi casa con Valores”, y serán financiadas gracias al pago puntual de los contribuyentes.



Mayra Gordillo, directora del DIF Municipal, explicó que las reglas de operación del programa han cambiado y ahora es el municipio quien debe solicitar el apoyo vía oficio, teniendo ya el registro de las personas que serán las beneficiadas.



La inversión para las casas se divide entre Gobierno del Estado y Municipio, por lo que para la lograr la meta de estas nuevas 150 casas el Ayuntamiento aprobó un presupuesto por 3 millones 501 mil 576 pesos.



La directora también refirió que todas las solicitudes que se atenderán este año, tienen ya mucho tiempo en lista de espera.



“El año pasado no se les pudo dar el apoyo, así que son solicitudes ya viejas a las que les daremos preferencia”, dijo.



Además de la construcción de estas 150 viviendas, se harán 70 ampliaciones en las casas que son parte del programa, de las cuales 50 son para una nueva recámara y 20 para un baño.



Cabe señalar que el programa anteriormente denominado “Mi Casa Diferente”, se da a las personas que por cuestiones económicas no pueden acceder a un crédito para la compra de una casa o bien no han podido fincar la propia a falta del recurso.



Buscarán el recurso



El alcalde Ysmael López García señaló que la meta para este año es la edificación de las 150 casas, ya que el año pasado fueron pocas las que se pudieron hacer.



Ante la preocupación de los regidores de si realmente se contaba con el recurso, el alcalde dijo que la recaudación del predial fue buena este año y podría presupuestarse con ello.