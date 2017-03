Enfrentan falta de educación

KAREN FRAUSTO | San Francisco del Rincón Publicada el

En Los Pueblos del Rincón, la falta de educación y respeto son el mayor obstáculo para las personas con discapacidad.



A pesar de que se ha trabajado en la inclusión y en la zona Centro de Purísima y San Francisco del Rincón, además de que algunas oficinas cuentan con instalaciones pensadas en las personas con discapacidad, el mayor problema es la falta de educación.



Fabricio Antonio Alemán Valadez es invidente y aunque tiene la ayuda de un perro guía, en los últimos 9 años se ha enfrentado a muchas dificultades, por lo que hace un llamado a la población a ser más sensibles y humanos con las personas con discapacidad.



“Scout” y “Artur”, quienes han sido sus guías, tienen un entrenamiento especial, sin embargo, están adaptados a la cultura de Estados Unidos, por lo que México y el municipio de San Francisco les ha implicado un gran reto.



“Ellos vienen adaptados a la cultura de allá, el principal problema fue el tráfico, porque allá no hay topes y como los carros se detienen piensan que es porque nos dan el pase y no es así”, comentó Fabricio.



Quien ha estado a punto de ser atropellado por la imprudencia, sobre todo de los motociclistas y ciclistas, que en una ocasión llegaron a golpear a su guía “Scout”.



“Aquí hay mucho tráfico ya mucha gente me ubica y me dejan pasar, pero la camioneta o carro se detienen para darme el paso, pero la motocicleta o la bicicleta no, por un lado se pasa y nos han llegado golpear.



“Nosotros lógicamente seguimos el sentido de los carros, pero los demás se meten en sentido contrario, a veces le dan más rápido para ganarnos el paso y luego hasta se molestan con nosotros”, explicó Fabricio.



También la falta de cumplimiento en la normativa de publicidad los afecta pues todo lo que está elevado o en el aire como toldos y anuncios son un peligro para ellos si no están en las alturas y áreas correspondientes.



“El perro es responsable de su cabeza hacia abajo, pero lo demás no lo puede percibir ni esquivar y uno es el que se accidenta por eso, porque no se cumplen los reglamentos con estos objetos”, comentó.



Además señaló que hay otros obstáculos por objetos mal colocados y que también obstruyen a las personas que usan sillas de ruedas como postes, teléfonos públicos, motos mal estacionadas, entre otros.



Y señaló que las rampas que se encuentran la vía pública no son las adecuadas, pues están muy resbalosas, lo que genera más riesgo que ayuda.