Atacan a joven a balazos cuando iba en motocicleta

REDACCIÓN | San Francisco del Rincón Publicada el

Un hombre fue atacado a balazos mientras viabaja a bordo de una motocicleta en la colonia Morelos, en San Francisco del Rincón. Recibió al menos dos impactos de bala y fue trasladado grave al Hospital General Regional de León.



Jhonatan 21 años de edad, alias “El Jhonas”, originario de la Comunidad San Jerónimo del municipio de Purísima del Rincón quedó herido entre las calles Querétaro y Aguascalientes.



Al parecer el “Jhonas” circulaba en su mocicleta tipo Cross, negra con amarillo, cuando dos hombres a bordo de otra motocicleta le dieron alcance y abrieron fuego en su contra; los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde de ayer.



Fueron dos balazos los que recibió “El Jhonas”, en el pecho y en el brazo, quien como seña particular tiene un tatuaje en la sien y estrellas en el pecho.



Al momento en que recibió los impactos, el hombre cayó de su motocicleta, los responsables del ataque huyeron del lugar sin percatarse que su víctima seguía con vida.



Testigos en el lugar señalaron que se escucharon varias detonaciones, al menos entre 10 y 15 y aunque se encontraron casquillos en la zona, las autoridades no determinaron la cantidad o el calibre.



Lo trasladan a León



Una vez que se reportó al Sistema de Emergencias sobre los disparos, se envió a las unidades de seguridad para resguardar la zona, luego arribaron paramédicos de Cruz Roja quienes se encargaron de brindar los primeros auxilios al lesionado.



De emergencia lo llevaron al Hospital Comunitario local, en donde luego de estabilizarlo se trasladó al Hospital Regional de León, en calidad de grave.



Cabe señalar que “El Jhonas”, aparentemente ya había sido detenido, aunque no lo confirmaron autoridades.