Busca la fiscalía general de Aguascalientes

REDACCIÓN Publicada el

El Subprocurador de Justicia de la Región c, René Urrutia de la Vega, es candidato para ocupar la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.



Será el día de mañana que se den las votaciones y se decida al nuevo Procurador de ese estado.



Urrutia de la Vega fue director de la policía ministerial del estado y Subprocurador de Justicia de San Miguel de Allende.Llegó en febrero del 2015 hacerse cargo de la región c, con sede en Celaya.



En declaración, señaló que será respetuoso de los procesos y mientras no sea algo oficial seguirá trabajando para la Procuraduría General de Justicia para el Estado de Guanajuato.