Recaudan 11 mdp más de predial

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

Un total de 149 millones 782 mil 606 pesos, fue lo que se recaudó de impuesto predial en el primer bimestre del año; 11 millones de pesos más, comparado con el año pasado.



Así lo dio a conocer la tesorera Municipal, Lourdes Herrera Rodríguez.



En 2016 -explicó- se recaudaron 138 millones 584 mil 799 pesos y en este año se recaudó un 8% más.



“Recaudamos más de lo que esperábamos en los primeros días del año, ustedes fueron testigos de la cuestión del incremento del precio de la gasolina, en las redes sociales había muchos comunicados en el sentido de que no pagáramos el predial, que no pagáramos la tenencia, que no pagáramos impuestos federales.