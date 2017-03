Municipios disfuncionales Segunda parte

ROLANDO FUENTES BERAIN | Hechos, no palabras Publicada el

Para seguir ejemplificando la disfuncionalidad de los municipios de la hasta hoy frustrada REGIÓN LAJA BAJÍO, me referiré a otros vecinos con los que los celayenses mantenemos un continuo y cotidiano contacto. Cortazar ha tenido una alternancia política que en muy poco o nada marca una diferencia en las condiciones de vida de las mayorías. Los gobiernos priistas en nada se diferenciaron de los panistas y el actual perredista se debate entre los escándalos familiares y los municipales. Hugo Estefanía empresario transportista, viene de un medio socioeconómico deprimido y de una familia desintegrada. Dos de sus hermanos han sido consignados penalmente por varios delitos y el director de policía junto con dos elementos fueron acusados de sustraer varillas de las góndolas del tren. No es la primera vez que sucede ni pienso que será la última.



Personal de la empresa DEACERO confirma que estos robos suceden en el paso del tren tanto por Cortazar, como por Villagrán y que funcionarios municipales desde el primer nivel están enterados y coludidos. Otro ex presidente municipal de Cortazar por el PAN, también ex diputado local, Enrique Torres León, fue desaforado, pasó un tiempo en la cárcel, salió del PAN, lo rescató el PVEM y acaba de sufrir el asesinato de su hijo que también estuvo recluido en un CERESO, se escribió que fue muerto por cuentas pendientes por sus actividades ilegales. Conozco estos dos municipios tanto por mi profesión como por actividades partidistas antiguas que hicieron triunfar al perredista Rogelio Tovar en Villagrán sin que su fugaz presidencia hiciera un gran contraste.



La triste realidad es que al no existir un servicio civil de carrera suficiente y eficiente los políticos “colocan” a sus recomendados, compadres, gente de la campaña y otros que no pasan un mínimo escrutinio como lo expresé hace 8 días. Otras veces simulan procesos de selección amañados que les revientan en la cara cuando se comprueba su falsedad. Hace algunas semanas apareció en la sección deportiva información sobre la futura pelea del “Canelo” y Julio Cesar Jr. con el encabezado “Se traen ganas” y en la sección local de Celaya se reporta el sospechoso accidente del secretario Francisco Montellano a quien sus colegas abogados apodan “El Farra” que no tardó en pelearse con algunos regidores que también le traen ganas a FM. ¿Por qué se ocultó el parte de tránsito en ese accidente? ¿Por qué circulaba el vehículo oficial a esas horas? ¿Quién lo manejaba?



En fin, los partidos que han gobernado nuestros municipios no han probado estar a la altura de los ciudadanos que ansiamos una vida sana, libre de inseguridad, lo más alejada de la corrupción e impunidad, con trabajos bien remunerados y un esparcimiento accesible a todos los bolsillos. Los esfuerzos de los gobiernos de los 3 niveles son buenos pero tardíos e insuficientes, para cuando las terminan, el crecimiento poblacional ya los rebasó y este desfase se arrastra más cuando los funcionarios son ineptos o corruptos.



