Eligen Netflix antes que el cine

Buscando alternativas de estreno, la película “El elegido” protagonizada por Alfonso Herrera, será lanzada comercialmente el mes próximo de manera simultánea a través de cines de circuito cultural y la plataforma digital Netflix.



Mónica Lozano, productora del filme que sigue a Ramón Mercader, el asesino del político ruso Leon Trotsky, dijo que la decisión obedeció la necesidad de hacer que esta historia valuada en 5 millones de euros (unos 100 millones de pesos) tenga un alcance que en corrida tradicional no tendría.



“Es una película que a lo mejor la puedes presentar en 150 pantallas y una inversión (de publicidad) de cuatro a seis millones (de pesos) y entonces necesariamente requiere el compromiso de mantenerla en cartelera para poder competir con otro tipo de producciones.



“Películas como esta, como El atentado o como Colosio, el asesinato requieren de un circuito (exhibidor) que no existe y entonces, he decidido explorar otro camino, con salas alternativas, no son Cinemex, ni Cinépolis o Cinemagic”, señala Lozano.



“El elegido”, dirigido y producido por el realizador español Antonio Chavarrías, cuenta en su elenco con los actores británicos Henry Goodman (Avengers: la era de Ultrón) y Hannah



Murray (Game of thrones) en el papel de Trotsky y la novia de Mercader, respectivamente.

También se encuentran los mexicanos Emilio Echevarría (Amores perros) en el personaje de policía que persigue al asesino y Alejandro Calva (Los simuladores) como el pintor Siqueiros.



Trotsky murió en 1940 luego de que en su propio despacho, en Coyoacán de la Ciudad de México, sufrió un ataque a la cabeza con un piolet por parte de Mercader. Actualmente ahí se encuentra el Museo Trotsky.



“Con Netflix accedería a un sin número de espectadores, la verdad es que es una película con una historia sólida y elenco formidable y la vieron como una propuesta para el mercado internacional; desde el día uno les dije que mi apuesta era esa, estuvieron de acuerdo y se hicieron cómplices”, destaca Lozano.



El más reciente experimento similar a “El elegido” fue en 2010 con el proyecto “Revolución”, liderado por Pablo Cruz y conformado por cortometrajes alusivos, que salió al mismo tiempo en cines, Youtube y televisión.



En España, “El elegido” se estrenó en cines a fines del año pasado, siendo la versión del director Chavarrías la exhibida; para México se hicieron ajustes, entre ellos la voz en off de Daniel Giménez Cacho como el presentador, esta versión será la que llegue al catálogo la plataforma Netflix.



Antes de su estreno comercial formará parte del festival de cine de San Diego.