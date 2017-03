Niega que su accidente sea truco publicitario

EL UNIVERSAL Publicada el

El mago estadounidense Criss Angel, novio de la cantante Belinda, negó que su hospitalización del pasado viernes haya sido un truco publicitario.



Mientras realizaba uno de los números de su show “Mindfreak Live!” en Las Vegas, el mago se desmayó y fue llevado a un hospital, de donde salió horas más tarde.



El sábado pudo ejecutar el número, que incluía una camisa de fuerza, sin ningún problema.



En una entrevista para ABC News, que transmitió “Good Morning America” este lunes, Angel habló del incidente.



“Me dijeron que inicié mi escape y es todo lo que recuerdo hasta que desperté y literalmente estaba rodeado por paramédicos y gente poniendo cosas en mi brazo.



“Lo que no te mata te hace más fuerte y para mí siempre ha sido el salir de mi envoltura”, añadió.



También comentó que no había comido bien y sólo había dormido un par de horas.



Angel dijo que no se trató de un truco publicitario y señaló que sus doctores querían que él se mantuviera alejado del escenario durante otro día.



En un video publicado en su cuenta de Instagram, Angel agradeció los buenos deseos de sus seguidores.