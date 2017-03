Se cuidan vecinos con grupos de whatsapp

GILBERTO NAVARRO Publicada el

La creación de grupos de Whatsapp para coordinar la seguridad en colonias de la capital ha presentado buenos resultados.



En colonias del sur de la ciudad, como Villas de Guanajuato, El Arte,Cerrito de Marfil, La Teresas, Ex Estación, y en zonas más céntricas, como Banqueta Alta o Valenciana, entre otras; vecinos han conformado grupos en el sistema de mensajería instantánea Whatsapp, por donde advierten de movimientos sospechosos o piden apoyo en caso de eventualidad.



Esto para prevenir robos a casa-habitación, ya que los vecinos se avisan sobre personas extrañas, e incluso ya han detenido ladrones gracias al sistema.



Villas de Guanajuato



Norberto Feria, presidente del Comité de colonos de la villa Cortazar, en Villas de Guanajuato, comentó que en su fraccionamiento ha tenido buenos resultados comunicarse por medio de mensajes, ya que incluso tienen contacto directo con las autoridades.



“El Municipio por medio de la Dirección de Seguridad Ciudadana, nos convocó a hacer los grupos de Whatsapp y coordinarnos y sí nos ha funcionado, bajó demasiado (sic) la delincuencia”, dijo.



Ex Hacienda Santa Teresa



De la misma manera, colonos de Ex Hacienda Santa Teresa, también implementaron el sistema y obtuvieron resultados.



Jacqueline, vecina de la colonia, dijo que, aunque no han podido erradicar del todo los robos a domicilio, sí tienen avances, ya que en todo momento tienen contacto con vecinos y vigilantes comunitarios por medio de Whatsapp.



“Con el grupo de vecinos, sí nos comunicamos, ya que cuando salimos le encargamos a demás que estén pendientes de nuestra casa y, además, cuando hay alguna situación, nos comunicamos de inmediato con los guardias comunitarios”, señaló Jacqueline.