Maestro Francisco Javier Pichardo Gómez (Parte I)

REDACCIÓN | J. Francisco González García

El destacado e inolvidable Maestro Francisco Javier Pichardo Gómez, fue uno de los artistas plásticos más significativos de la cultura de finales del siglo XX en diferentes países del mundo y autor de una obra amplia y polivalente que le dio lustre a nuestro estado, inmortalizando su nombre y su estilo. Desarrolló estudios de bellas artes, dibujo, serigrafía, litografía, temple, paisaje y encausto, escultura, grabado y cerámica, logrando el montaje de más de cien exposiciones que dan cuenta del trabajo creativo de este hombre comprometido con el arte y la cultura.



Su obra la llevó también a Colombia, Japón, Alemania, Estonia, Rumania y a distintas galerías ubicadas en los Estados Unidos de Norteamérica y fue galardonado por el Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO, incluso concluyó su carrera de Arquitectura en la Universidad de Guanajuato con el más alto promedio escolar y fue reconocido como uno de los mejores estudiantes de México de su generación en el año de 1974, con ese mismo motivo, también fue premiado por el heroico Colegio Militar.



En el conjunto de su obra artística se encuentran, como dominantes, las aplicaciones técnicas de la serigrafía, el dibujo en tinta china, la acuarela, el uso de los lápices de color, medios que, en ocasiones combinados sobre diversos soportes, producen la casi totalidad de su producción creativa. Pero si me permiten referir que gracias al recorrido que me permitió realizar su viuda la señora María de los Dolores González García, por los espacios donde trabajó el Maestro Pichardo, me pude percatar del gran número de cajas conteniendo centenares de dibujos, bocetos, acuarelas, serigrafía, en fin una enorme cantidad de obra inédita que quedó pendiente de promover y compartir con la sociedad, pero igualmente pude advertir cientos de discos de todo tipo de música, especialmente de jazz, lo que me indica de su interés y selecto gusto por esta disciplina del arte.



Fue realmente fascinante el recorrido que me permitió realizar la esposa del maestro Pichardo y admirar el estudio del artista atiborrado de enseres de trabajo, resaltando esa gran cantidad de lienzos, crayolas, pinceles y lápices de color que combinados sobre diferentes soportes plasmó su creación artística, pero insisto tras percatarme de esa gran caudal de obra que la vida no le permitió exhibir al Maestro Francisco Pichardo, justo es que lo comente y que algún día con la debida autorización de la esposa y de la única hija del artista Abril Dinorah Pichardo González, se pueda inventariar y en su momento darla a conocer a todas aquellas personas que estuvieron muy de cerca con el Arquitecto Pichardo y seguramente al igual que este servidor, se quedarán asombrados del potencial creativo y sensibilidad para expresar sus inquietudes a través de la pintura y las bellas artes del artista que tristemente nos dejó el 7 de marzo del año 2008.



No hace muchos años y para ser preciso el 24 de junio del año 2013, en una ceremonia muy sentida se le dio el nombre de nuestro recordado y excelente amigo, el Maestro Francisco Pichardo, a la Escuela Secundaria número 15 de la ciudad de León que se ubica en la calle Jerez de la Luz, en reconocimiento a la originalidad de su producción artística, quedando su legado de color que expresa la alegría por la vida para tenerlo siempre con nosotros. También como parte de este homenaje se develó una placa en las instalaciones del plantel perpetuando su nombre y su obra.



Continuará...