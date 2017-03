Jugadores expulsados un año por agresión

REDACCIÓN Publicada el

Luego de la rectificación del castigo a Pablo Aguilar y Enrique Triverio, de 10 y ocho juegos expulsados, respectivamente, a un año de suspensión, por agresión a los silbantes Fernando Hernández y Miguel Ángel Flores, saltan recuerdos de casos similares en el futbol mexicano.



Hay que ir al año de 1982 para recordar el primer castigo ejemplar por parte de la Comisión Disciplinaria. La estrella del balompié azteca, el argentino Miguel Marín, era el técnico del Cruz Azul y, durante un partido contra Puebla, se metió a la cancha para reclamar una decisión arbitral de Jesús Mercado, quien al ver la invasión de campo no dudó en expulsar al “Superman”.



El estratega celeste, furioso con el silbante, no aguantó su coraje y le propinó un cabezazo. El resultado de la artera acción fue la expulsión de un año para Marín, quien de esa forma se despidió del banquillo cruzazulino.



Otro caso que terminó en suspensión anual ocurrió en 1998. Se jugaba un duelo de Liga entre Pumas y Chivas en el Olímpico Universitario y, al finalizar los 90 minutos, el joven argentino de los auriazules, Cristian Zermatten, explotó contra el árbitro Felipe Ramos Rizo, lo persiguió y al alcanzarlo le tiró un cabezazo en la cara. El sudamericano fue expulsado un año y nunca recuperó su nivel.



Un año antes del caso Zermatten, el delantero español del Puebla, Carlos Muñoz, en un cotejo contra Celaya encaró al silbante Gonzalo González y le tiró un golpe. Aunque el ibérico aseguró que no tocó al árbitro, la Comisión Disciplinaria lo expulsó por sólo por seis compromisos.



Al igual con seis partidos de suspensión se fue el argentino Alejandro Glaría, quien en 2002, vistiendo la playera de Jaguares, en un duelo contra Cruz Azul, agredió con varios pechazos al central Paul Delgadillo.



En 2010, en un cotejo amistoso entre Tecos y Atlas, el jugador argentino de los universitarios, Rubens Sambueza, dio un cabezazo al nazareno Rafael Medina. La acción le costó al sudamericano la suspensión en cinco cotejos ligueros.