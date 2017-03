Tri de beisbol se siente

REDACCIÓN Publicada el

La interpretación del reglamento de desempate del Clásico Mundial de Beisbol, desató un encadenamiento de declaraciones por parte de la selección mexicana y organizadores en contra del comité organizador de Grandes Ligas.



Luego de que México venció a Venezuela 11-9, MLB dio a conocer que el cuadro tricolor enfrentaría este lunes por la noche a Italia en un juego por definir al segundo equipo que avanzaría a la segunda ronda de la justa.



Una hora después de la finalización del choque, MLB señaló que Venezuela era la escuadra que se mediría con los europeos tras analizar las estadísticas.



El criterio radica para desempatar a los equipos con el mismo récord en definir al menor de acuerdo a las carreras aceptadas entre los innings defendidos.



De esta forma México quedó con el coeficiente más alto pues jugó solo ocho capítulos frente a Italia en el choque en el que fueron tendidos sobre el terreno sin sacar un solo out.



La escuadra que dirige Édgar González levantó una protesta pues señalaron que ese noveno inning sí se disputó al aceptar cinco carreras, pero finalmente MLB decidió que la interpretación era distinta.



Cercano a las cuatro de la mañana, Édgar González, acompañado por su hermano Adrián, los empresarios Carlos Bremer y Salvador Quirate, dieron una conferencia de prensa en la que externaron sentirse atropellados por la forma en la que MLB comunicó primero una cosa y luego se retractaron interpretando el reglamento como ellos quisieron.



"El reglamento no dice que sea innings jugados con outs si no inning parcial, mucha gente de Beisbol lo interpreta como nosotros. La misma gente del portal de MLB lo interpretó como nosotros y por eso dieron la noticia de que nosotros avanzamos", declaró Adrián González.



El combinado nacional con sus patrocinadores señalaron que ni siquiera el personal de Grandes Ligas se puso de acuerdo en la forma de interpretar, por lo que consideraron un atropello en la forma que fue tratado México.



"Nos sentimos agredidos porque cuando fuimos con la gente de MLB nos pidieron que los respetáramos 45 minutos para que tomaran una decisión. Durante ese tiempo, el manager de Venezuela [Omar Vizquel], comentó que ellos eran los que pasaban. Eso para nosotros es una agresión y una falta de respeto. No estamos de acuerdo. Sabemos ganar y sabemos perder, pero ya basta que nos traten diferente", señaló el empresario Carlos Bremer.



México envió una protesta formal con los altos jerarcas de las mayores, pero les comunicaron que sería hasta la mañana de hoy cuando darían la postura, a pesar de que hicieron el anuncio de que será Italia contra Venezuela el juego de hoy lunes a las 19:00 horas.



México también alega, que ningún personal de Grandes Ligas atendió su solicitud de revisar el criterio de desempate para ver la forma en la que jugarían contra Venezuela.



"Pedimos cinco veces que vinieran con nosotros pero nunca lo hicieron. Venezuela sabía que estaba eliminada si no no hubieran jugado la novena entrada como lo hicieron", declaró el manager Édgar González.



Jugadores del combinado tricolor explotaron contra el comité organizador del Clásico al sostener que no era ético lo que estaban haciendo.



"A nosotros nos dieron información de que si ganábamos hoy pasábamos. Terminamos el juego y varios medios señalaron que México jugaba el juego de desempate. Es una falta de respeto que digan una cosa y luego salgan otros, están manejando las reglas a su gusto. No es profesional ni ético que hagan esto", comentó Osuna antes de abandonar el recinto.



El "Titán" y Bremer no descartaron que el conflicto político entre México y Estados Unidos haya hecho que las reglas se interpretaran incorrectamente para afectar el paso del combinado tricolor.



Por ahora se encuentran valorando actuar jurídicamente en contra de Grandes Ligas por la forma en la que operaron.