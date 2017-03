Perdonan priístas millones en multas

SHAYRA ALBAÑIL Publicada el

Durante la administración municipal 2012- 2015 que encabezó la priísta Bárbara Botello se otorgaron 57 mil descuentos en multas por infracciones a los reglamentos de tránsito y transporte, con los cuales el municipio dejó de recibir un total de 29 millones 409 mil pesos.



En promedio perdonaron 9.8 millones de pesos al año.



Casi 27 mil multas fueron rebajadas por el Ayuntamiento y el resto, unas 30 mil fue por autorización de cinco funcionarios municipales: Salvador Ramírez Argote, Luis Andrés Álvarez Aranda, Roberto Pesquera Vargas, Martín Ortíz y Luis Fernando Gómez Velázquez.



Los descuentos autorizados por los funcionarios suman 6 millones 643 mil pesos.



El funcionario que más descuentos autorizó fue Salvador Ramírez Argote, actual regidor municipal y quien estuvo al frente de la Secretaría Particular en la administración de Botello Santibañez. Autorizó descuentos de hasta el 99%.



Él sólo autorizó descuentos de 19 mil 143 multas, con lo que el municipio dejó de ingresar 4 millones 362 mil pesos.

Los descuentos

Las multas que no se cobraron en su totalidad a los automovilistas son por todo tipo de violaciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Municipio, desde no portar la licencia de manejo vigente, estacionarse en lugar prohibido y no obedecer la luz roja del semáforo hasta otras como exceder los límites de velocidad y no verificar en uno o más semestres.



De acuerdo con el reglamento municipal existen descuentos para todos los ciudadanos si las multas se pagan durante los 30 días posteriores a los que se aplicó la sanción. El porcentaje de descuento va desde el 10 hasta el 35% dependiendo de la fecha de pago.



Para el caso de las infracciones por contaminación, es decir aquellas que los elementos de tránsito aplican cuando el vehículo no porta las calcomanías que compruebe la verificación, existe un acuerdo con el Gobierno del Estado de Guanajuato el cual indica que se puede aplicar hasta el 93% de descuento si la multa es pagada en los primeros 10 días posterior a la infracción.



También existen otros descuentos que sólo pueden autorizar tres funcionarios con base en un acuerdo municipal emitido desde el 13 de octubre del 2009 y que se ha ratificado en todas las administraciones posteriores incluida la actual.



Este acuerdo faculta a los titulares de la Tesorería Municipal, la Secretaría de Ayuntamiento y la Secretaría Particular para calificar las multas ya emitidas, ellos mismos establecen el porcentaje de descuento y firman la boleta que después el automovilista sancionado lleva a la Tesorería.



El acuerdo se justifica bajo el argumento de que “los servidores públicos facultados para detectar estas faltas (tránsitos municipales), en algunos casos no cuentan con todos los elementos necesarios que les permitan valorar, en el instante mismo de la comisión de la infracción, la gravedad de aquella, la capacidad económica del sujeto y la posible reincidencia de éste en la conducta que la motiva”.



Durante el trienio priista los funcionarios que ocuparon los cargos de Secretaría Particular, Secretaría del Ayuntamiento y Tesorería otorgaron descuentos hasta del 95%.



En la base de datos de los beneficiarios de estos descuentos en multas de Tránsito y Transporte en poder de am, aparecen personas físicas y morales, y en algunos casos se les autorizaron rebajas hasta en más de cinco ocasiones.



Incluso aparecen algunos nombres que coinciden con los de militantes priistas como Denny Giovanni Méndez Pérez, actual líder municipal del PRI, y quien en el trienio priista también ocupó el cargo de director general de Gobierno.



Méndez Pérez fue multado por usar equipos de comunicación móvil mientras manejaba, se le otorgó un descuento del 80%, por lo que de la multa de 136.56 pesos que debía pagar, sólo pagó 27.31 pesos.

También los panistas

Debido a que el acuerdo a través del cual se faculta a tres funcionarios para calificar las sanciones por el incumplimiento de la normativa de Tránsito sigue vigente, en lo que va de este trienio, el gobierno panista también ha otorgado 5 mil 944 descuentos.



Gonzalo León Zavala, secretario particular, Gilberto Enríquez Sánchez, tesorero, y Felipe de Jesús López Gómez, han condonado el pago de multas por un monto total de 1 millón 259 mil 627.85 pesos del 10 de octubre de 2015 al 28 de febrero de 2017.