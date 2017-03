Pide escuchar a dueños de palcos

VANIA JARAMILLO | León Publicada el

El dirigente Municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, pidió a los dueños de palcos que se unan a la lucha para recuperar la propiedad del Estadio León en la disputa legal que enfrenta.

“Es un asunto de legalidad pero no hubo justicia, si de legalidad se trata desde los palcohabientes y plateahabientes, (ellos) sí pusieron dinero y hay derechos adquiridos y no han sido oídos ni vencidos en juicio, son parte de la propiedad a diferencia de los innombrables que no pusieron ni un solo centavo”, señaló el panista.

Lamentó que se quiera buscar culpables por la pérdida del inmueble pero está de acuerdo en que el Gobierno Municipal pida una auditoría legal a la extinción del fideicomiso para obtener información.