La urgencia del Inglés

ENRIQUE GÓMEZ OROZCO Publicada el

En el mundo laboral hay una frontera más clara que el muro de Trump: quienes leen y entienden el Inglés y los que no tuvieron oportunidad de aprenderlo.



En todas las campañas se promete incluir Inglés y computación en los cursos de segunda enseñanza. Los políticos conocen la urgencia de las familias por tener hijos preparados en esas dos materias indispensables. Desde la campaña de Francisco Labastida, en el 2000, cuando perdió contra Vicente Fox, él prometía incluir en todas las escuelas públicas las dos materias.



La nueva propuesta de la Secretaría de Educación incluye de nuevo ese tema. El problema es que para enseñar Inglés se necesitan miles o cientos de miles de maestros con capacidad de enseñarlo… o métodos modernos interactivos.



En el mundo de la red hay promesas inauditas: “Vas a dominar cualquier lengua extranjera en 14 días”, dice una promoción. Sabemos que no es cierto, que aprender Alemán en 14 días no lo podría lograr ni Goethe, con toda su inteligencia.



Para aprender Inglés o cualquier otro idioma occidental en la escuela, se necesitan al menos tres años de cursos intensivos. Eso, para leerlo y entender el significado del 80% de los modismos. Claro, hay personas con buena memoria y oído que tal vez lo puedan lograr en menor tiempo.



La misma red se convierte en un arma poderosa con métodos como el de Rosetta Stone, Babbel u otras fórmulas muy amigables para el aprendizaje. Decía Benito Martínez, mi buen amigo agricultor: “el que no sabe, es como el que no ve”. Una forma extrema de pensamiento, pero cierta respecto a toda la luz del conocimiento que no tenemos cuando nos enfrentamos a un idioma desconocido.



Para que las nuevas generaciones vean y conozcan con mayor amplitud el mundo que les rodea, necesitan comprender el Inglés. Algunos dirán que ya no será tan necesario con la ayuda de la inteligencia artificial embebida en los smartphones. Háblale a tu celular y te traducirá al Inglés o a cualquier idioma, dirán los próximos anuncios de Siri, Alexa o cualquier otro personaje artificial. No importa, el Inglés es la lengua franca de la tecnología, los negocios y la ciencia. Tan es así, que hoy hay más chinos aprendiendo ese idioma, que norteamericanos (350 millones).



Otros países como la India, que fuera colonia inglesa, tienen cientos de millones de angloparlantes. Quienes imaginan que el Mandarín será un idioma universal cuando China logre la punta económica mundial, se equivocan. Aprender Chino es complicado incluso para los propios chinos, que duran hasta 12 años para dominarlo. Aprender Japonés para comunicarnos con nuestros buenos amigos que invierten en Guanajuato, será inquietud de unos cuantos que se llenen de paciencia.



A pesar de la estúpida xenofobia, Estados Unidos necesitará cada día más ayuda nuestra. Su población decrece, sus viejos son más y se enferman más seguido; los “Baby Boomers” necesitan asistencia médica de enfermeras y atención cotidiana. Conocer y practicar su idioma es un ejercicio de liberación, de dominio sobre nuestro futuro.



Por fortuna, la tecnología será un puente, no de 14 días como lo promete la publicidad engañosa, pero sí de dos o tres años escolares donde se trabaje con intensidad, primero con los maestros (que podrían ganar más si dominan el idioma) y luego con los alumnos.



(Continuará)