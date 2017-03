Pequeños caprichos. Parte III.- Parada en Los Ángeles y llegada a Las Vegas

MTRO. PAULINO LOREA HERNÁNDEZ Publicada el

Arribamos por el Freeway o periférico que separa a Las Vegas Strip, donde está toda la zona hotelera, a unas cuatros calles, salimos en el Tropicana Boulevard y vimos hacia la derecha la impresionante pirámide de cristal negro iluminada en la cúspide y la cabeza de un faraón al frente.



Ya estaba funcionando el nuevo Hotel Luxor y le dije a Armando: “vamos a hospedarnos ahí”, pero prudentemente Armando preguntó a Don Cipriano: “¿cómo ve usted?, ¿está bien?”. Y el señor respondió: “donde ustedes quieran, muchachos”. Llegamos al hotel en la entrada principal, donde hacían fila los autos para entregarlos al valet parking y pasar al lobby.



Así lo hicimos, nos recibieron el auto, un bellboy ayudó a sacar nuestro equipaje y nos lo llevó a la recepción. Una señorita, ya de edad madura, nos recibió muy amablemente con un atuendo con referencias egipcias y nos preguntó en inglés si teníamos reservación. Armando contestó en español que no y entonces la señorita habló español y dudando un poco se acercó más hacia nosotros y nos dijo: “miren, sí tenemos habitaciones disponibles, pero sin reservación no se las puedo asignar”.



“Ahí está un teléfono”, apuntando hacia un pilar cercano y dijo: “hablen a este número, hacen su reservación y ya regresan conmigo”. Así lo hizo Armando Peimbert, solicitándole una tarjeta de crédito a Don Cipriano, porque se la requerían.



Retornamos a la recepción y la señorita sonriendo le pidió el número de reservación a Armando y checando en su registro dijo: “ya está, son dos habitaciones a nombre del Sr. Cipriano Pérez, ¿me permite su tarjeta de crédito?”. Nos registramos y la señorita preguntó a Don Cipriano: “¿son sus hijos?”. Y tomándolo con buen humor, Don Cipriano le respondió: “sí, señorita”, pero ella, un poco irónica, le contestó: “oiga, pero son muy diferentes, uno moreno y alto y el otro más bajo y de ojos verdes”; pero Don Cipriano, que estaba de muy buen humor, le contestó: “cómo será indiscreta, es que son de diferente mamá, pero los traigo a que convivan conmigo”.



Ya con nuestras llaves en mano nos instalamos y, a propuesta de Armando, buscamos un restaurante donde cenar, pues ya teníamos hambre otra vez. Aunque en realidad más que hambre, la ansiedad de Armando era de inmediato pedir una botella de champaña.



Después de una opípara cena y una botella de champaña bien enfriada, Don Cipriano nos dijo que él se iba a dormir y nos preguntó si nosotros iríamos a jugar algo, claro con nuestro dinero, refiriéndose a que ya nos había dado una parte de honorarios.



No obstante, que Don Cipriano se fue a dormir, antes de ello me dio 200 dls para que se los jugara al black jack y que le informara en la mañana cómo me había ido. Así lo hicimos, Armando se fue a la ruleta y yo al black jack, a las 3:30 a.m. nos fuimos a nuestro cuarto y a las 9 a.m. nos llamó Don Cipriano para avisarnos que nos veíamos a las 10 a.m. en el restaurante del bufete para almorzar.



Ahí, Don Cipriano de inmediato me preguntó: “¿cómo nos fue en el black jack?”, y sacando dinero de mi bolsa, le dije: “ganamos, aquí están 420 dólares”. Se río y dijo: “qué abogado tan honesto”, y separando sus 200 dólares, dijo: “como ganamos 220, aquí tienes 110, mitad y mitad”, le di las gracias y nos sentamos a desayunar, ya era viernes.



Durante el almuerzo, vimos qué espectáculos había y decidimos ir en las noches del viernes y del sábado a ver los shows de las Crazy Girls en el Hotel Riviera y de Barry Manilow en el Hilton.



Así como ya Armando y Don Cipriano habían cubierto sus pequeños caprichos, a mí me faltaba conocer el nuevo Hotel “La Isla del Tesoro”, recién inaugurado, pues ya estábamos hospedados en el también novedoso Hotel Luxor.



Ese día no quisieron acompañarme a ver el espectáculo de la batalla de los piratas en el exterior del hotel nuevo, donde aunque muy concurrido, yo no me lo perdí; pero además había como un festival o festejo en honor a Elvis Presley en dicho hotel, donde podían apreciarse decenas de personajes vestidos con los diferentes atuendos y con el maquillaje del peinado y patillas de ese gran artista emblemático de Las Vegas.



Cuando más tarde nos reunimos en nuestro hotel para cenar, Don Cipriano nuevamente me ofreció 200 dólares para jugar. Esa noche, después del show al que asistimos, Don Cipriano se fue a dormir y con Armando nos fuimos a jugar black jack. Tuvimos mala suerte y esta vez perdí el dinero de Don Cipriano.



Sin embargo, continuamos esa noche, Armando jugando ruleta y yo a jugar keno, apostando en cada opción 3 dólares y seleccionando los números 7, 8, 13, 17 y 22, invertí 100 dólares, pero cuando llevaba gastados aproximadamente 60 dólares, me dio los cinco números con un premio de 800 dólares.



A la mañana siguiente, cuando acompañamos a Don Cipriano a desayunar, preguntó cómo me había ido en el black jack y le informé que habíamos perdido, y Peimbert le aclaró: “pero ganaste en el otro juego”, y yo le contesté: sí, pero ya era mi dinero, no de Don Cipriano”.



Don Cipriano, con muy buen humor, soltó una sonora carcajada y dijo: “sí, es cierto, pues está bien, ya me di cuenta que el licenciado sí es muy derecho, al fin que sólo perdí 90 dólares”, y luego los tres nos reímos, brindando siempre con champaña que a toda hora pedía Armando Peimbert.



Ya, sin mayores detalles, nos dispusimos a retornar el lunes de madrugada, para lo cual desde el domingo, a las 9 de la noche, nos fuimos a dormir para salir a las 3:30 de la mañana, directos hasta Tijuana. Aunque cuando pasamos por San Diego, ya en la carretera 805, nos detuvieron unos agentes de la High Way Patrol, Don Cipriano se despertó y Armando los atendió, era una revisión de rutina, pidieron documentos, licencia y preguntaron hacia dónde nos dirigíamos y de dónde veníamos y notando que Armando estaba un poco cansado, preguntaron si ya habíamos desayunado y Armando Peimbert les contestó que no, y uno de los agentes le sugirió pararse enseguida donde había un pequeño café restaurant para tomar alimentos, comentándole que al cabo teníamos tiempo.



Aceptamos la propuesta y junto con ellos desayunamos en esa cafetería que era atendida por un matrimonio muy amable, y después seguimos nuestro trayecto hasta Tijuana, donde entregaríamos el auto rentado y partiríamos hacia el aeropuerto, pues nuestro vuelo salía a las 13:15 hrs. Armando me dio la sorpresa y me regaló un disco de Charles Aznavour que me había comprado. Aún lo conservo.



Como pueden apreciar, los amables lectores, no sabemos cuándo se nos presentan las oportunidades para complacernos o darnos pequeños gustos y las aprovechamos sin mayor complicación, vanidades o presunciones.



A Don Cipriano Pérez, de vez en cuando, lo acompañé al Bar Tío Pepe, donde una amiga, a quien sólo llamaba “La Japonesa”, nos brindaba abundantes botanas; lo vi hace unos meses enfermo, y apoyándose en un bastón, me visitó en la oficina y nos saludamos efusivamente; en tanto que a Armando Peimbert, hace ya algunos años que no sabemos de él, pues vendió todas sus propiedades aquí en León y se fue a radicar a Montreal, Canadá, donde lo visité alguna vez, pero actualmente ignoro su paradero. Si alguien sabe de él, infórmenme, por favor.