Promete Álvar trabajo, pero no menos muertos

ARELI BARRERA | León Publicada el

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, dice claridoso que no puede prometer menos homicidios ni la reducción de otros delitos, pues no controla todas las corporaciones.

“Yo no voy a cometer el error de decir que voy a bajar los homicidios en tanto”, dice en entrevista con a.m.

En cambio, se compromete a que Guanajuato esté por debajo del promedio nacional en los índices delictivos.

Admite que no cierra los ojos a la violencia, y defiende que hacen lo que les toca.

Con respecto al problema del robo de combustible, insiste en la responsabilidad que tiene Petróleos Mexicanos.

Y como su jefe, Miguel Márquez, cuestiona las ventajas que el nuevo sistema penal han traido a los delincuentes.

am: ¿Cuál es la principal meta que se tiene?, había tres cuando vino Miguel Ángel Osorio Chong, huachicoleo, homicidios por el narco y robo al tren, en el que ya como que se encontró una fórmula para bajarlo, pero quedan los otros dos.

En los 50 municipios más violentos que marca el Gobierno Federal están tres de Guanajuato: León, Irapuato y Celaya. El corte que hacen es por incidencia, es decir por número total de homicidios.

Normalmente el Sistema Nacional y las autoridades federales siempre se han conducido, desde que yo trabajo en esto y que me acuerdo, por índice, el número de delitos por cada cien mil habitantes. Si nos vamos por índice ningún municipio de Guanajuato está dentro de los 50 más violentos.

De todos modos hay muertos y lo reconocemos, no vamos a decir no pasa nada. En la medición donde hemos tenido incrementos es en Acámbaro, Pénjamo, Salvatierra, Juventino Rosas y Salamanca, en ese orden, es donde por índice con esta cancha pareja de población tenemos más.

No aparecen Celaya, Irapuato, León, en el factor de población.

Cuando vino Osorio Chong a puerta cerrada reconocía el trabajo, que no es nada más del Estado, es un trabajo que se coordina desde la Federación.

En el tema del tren sí empezamos a tener un robo exagerado pero, como en otros temas, donde vemos que la empresa es omisa y donde vemos que muchos de los robos del tren, los que había, en gran cantidad se hacían dentro de los patios de maniobra y eran reportados que ocurrían afuera.

De hecho tuvimos una problemática más grande todavía, robos que no se dieron en Guanajuato se le achacaban porque Guanajuato abrió la Procuraduría.

La forma de evitarlo, tenemos conocimiento, no sé de cuánto sea, hay un contrato sobre todo de Ferromex con el Ejército donde plantan más menos 700, 800 efectivos del Ejército sobre las vías del tren y de ahí vino una reducción del 96% en el robo.

En la parte del hidrocarburo, yo lo he dicho públicamente, no es que no haya denuncias por parte de Pemex. Nosotros hemos detectado a lo largo de abril de 2014 a la fecha 548 tomas y todas reportadas, lo que pasa es que no las sellan y que la misma toma te la vuelves a encontrar una, dos, tres, diez veces.

El gran robo en pipas y en contenedores grandes no se está dando en los ductos. Ya alguna vez un alto funcionario de Pemex dijo que el 80% del robo está dentro de la planta.

Otro de los problemas que hemos comentado nosotros es que hábilmente Pemex reporta el número de tomas clandestinas, pero nunca ha reportado la cantidad del hidrocarburo que pasa o está en Guanajuato, cuánto han robado.

Nosotros medimos de abril de 2014 a la fecha dos millones y medio de litros recuperados.

¿Cuánto no factura?, no nos lo dice (Pemex), desde el inicio pedimos que se hiciera revisión de gasolineras, de todas, porque ahí está muy sencillo por control volumétrico cuánto entró y cuánto salió, aproximadamente hace 15 días comenzaron, pero ya nos pasaron cuatro años o más.

Descubrimos una gasolinera por Jerécuaro donde lo agarramos haciendo el vaciado y a esa sí le entraron al control volumétrico y por supuesto que salió positivo, pero resulta que esa gasolinera trabaja con dos permisos, le cancelaron uno y le dejaron el otro.

Es de la única gasolinera que se ha sabido públicamente y ahí nos dijeron que ya había comenzado a revisar gasolineras, la verdad yo todavía no tengo noticias.

Al final de cuentas nosotros vemos en Pemex que de alguna manera hay un cierre de ojos por parte de ellos para que les roben.

Pero por supuesto que eso impacta con el robo de vehículos y con homicidios, eso sí no nos queremos ‘aqueretar’, decir que ese es tema Federal, porque los muertos sí es tema nuestro, el robo de vehículos sí es tema nuestro.

¿Tienen más o menos definido como un negocio que es de Pemex acaba en manos de mafias?

Es que sigue siendo de Pemex, nunca dejó de ser de Pemex, pero si el tremendo poder de corrupción entra es que es la violencia y la corrupción, hablemos de hace tres años que empezaron a matar a los gerentes de Pemex, o te alineas o te mueres y bueno, lo que tenemos es un reflejo de pues, si no me alineaba me moría y pues ahora mejor estoy alineado.

En este tema la PGR local se dedica en un 90% a piratería, a complementar algunos temas de aprehensión por fraude al fisco, pero la parte de involucramiento de delincuencia organizada, ni siquiera se lleva por el Delegado de aquí.

Pones el asunto en la mesa pero luego ya no te enteras de qué pasó, tienes el operativo y a la semana todos afuera.

¿Por qué se están incrementando los homicidios relacionados con el crimen?

Primero un distingo para saber exactamente dónde estamos, porque hay quien juega con la información y la sesga. Recientemente tenemos algunos actores políticos y otros mediáticos que dicen: homicidios, primer lugar Guanajuato y nos avientan la friolera de trescientos treinta y tantos y luego viene el argumento de que la seguridad ya falló, esto es un infierno.

Nosotros hacemos la división entre homicidios culposos, derivados de un accidente que sí son muchos, donde no hubo la intención de matar y por lo tanto no está el ingrediente de violencia.

Y al tomar lo que nos queda de homicidios dolosos, ahí sigue estando claro, transparente y público, que somos el lugar 13 en el País.

Pero sí se han incrementado aquí...

Bueno nuestra referencia fue León y San Francisco del Rincón, es claro para nosotros que de golpe y porrazo se empiezan a incrementar el famoso llamado pleito por la plaza.

Entonces estos dos grupos se empiezan a poner una pelada tremenda donde un día mataron de un lado y el otro día del otro, así se fueron prácticamente mes y medio.

Nosotros vamos revisando, siempre hemos apoyado a todos los municipios, no nada más a León, pero sí vimos una situación extraordinaria en San Pancho y en León. El incremento fue bárbaro, el promedio de León era más o menos de 19 y se va a 35.

Y de ahí hacemos la intervención especial, que nosotros anunciamos el 7 de febrero, mucho tuvo qué ver con entrar a captar información, en operaciones reales por ahí del 10 en adelante empezamos a operar y todos los días estamos agarrando a quien vende droga, personas armadas, etcétera.

Pero como no los agarramos violentando nada, van para afuera y ellos mismos lo dicen, cuando en las entrevistas les tratas de decir: te pudieran ayudar en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dame la línea hacia arriba de.. y no, no, (te dicen) ‘a mí pónganme a disposición del Juez, yo me voy al abreviado y ya en tres días estoy afuera’.

En marzo definitivamente tiene que haber una disminución que refleje las operaciones que hacemos.

Dos, el objetivo ni siquiera lo estamos planteando a acabar con los vendedores de droga, lo hacemos de paso, pero ese no es el objetivo, el objetivo es dar con los cuerpos armados de estos, acreditar los homicidios y llevarlos ante el Juez.

Los homicidios con arma de fuego es algo que va en aumento, en estos operativos que han detectado, ¿se han estado armando más?

Por supuesto y legalmente, pero sí nos vamos a las cifras del Secretariado de Seguridad, ¿cuál ha sido su año con más homicidios?, fue el año pasado en todo el país.

Todos los estados tienen un reflejo de esto, de ese incremento, ni siquiera fue todo el año, checa cuándo entra el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Portar armas en este país antes era de miedo, a partir del cambio constitucional y del Código Único de Procedimientos Penales, puedes traer el arma que quieras.

Ahorita con las detenciones que estamos llevando hemos detenido lo que el Municipio no detuvo en un año en tres semanas. No sabemos por qué, pero sabemos que es complicado el Municipio en toda la evolución que ha habido en Seguridad Pública.

Cuando inició la administración de Miguel Márquez estábamos en el lugar 17 en la tasa de homicidios dolosos, ahorita estamos en el 13, ¿qué ha pasado?

Hemos tenido una problemática, una crisis, pasamos de ser un estado agrícola a industrial, nuestras ciudades ya no son las mismas, se ha venido gente de otros estados con sus capitales y su producción.

Muy claro, tenemos gente de Tamaulipas, Michoacán, gente de bien que ya no aguantó y que se trajo su planta productiva a Guanajuato. Entonces tienes un incremento en la población, donde hay más dinero y donde se vuelve más atractivo para cometer delitos.

Para mí el grave riesgo es ¿qué está pasando con las familias?, todos los delincuentes tienen padres, de una u otra manera vivieron en familia, ¿por qué esa familia no tiene valores?, ¿por qué me puedo ir sin ningún problema a robar y a matar?, ¿qué pasó en la familia, en la parte cómo educamos?.

Súmale falta de oportunidades, yo no accedo a la salud, educación, etcétera y luego súmale irregularidades, ahí está el caldo fabuloso para que esa persona, viendo en la televisión que puede acceder a la camioneta, a la muchacha, que la vida excelente es la del dinero, se me queda una expectativa a la que tengo que llegar aunque sea por medios ilegales.

¿Cuál es su meta a cerrar cuando entregue los trastes al nuevo Gobernador o al nuevo Secretario?, ¿bajar homicidios?, porque le van a dar otros 800 policías ¿no?

La meta es disminuir el índice delictivo, al final de cuentas la seguridad es dar mayor tranquilidad.

En 2017 hasta enero el índice en homicidios dolosos fue de 1.52 (por cada 100 mil habitantes), tuvimos 89 en todo el Estado, lugar de incidencia estuvimos en el 10, en el índice estuvimos en el 12, esto es dato del Sistema Nacional.

El tema de seguridad se mide por media nacional, para mí esa es la medición, porque hay factores que uno no puede controlar.

En el lugar 12 estuvimos por debajo de la media nacional que fue de 1.99 homicidios por cada 100 mil habitantes, nosotros tuvimos 1.52.

Por eso comento que mi compromiso es la reducción, pero no en el comparativo de años, yo quisiera que no hubiera un delito, mi aspiración es que no pasara absolutamente nada.

Pretendo estar por debajo de la media nacional en delitos, lo demás no tendría información para ponerme metas por porcentaje o por índices.

En lesiones dolosas tuvimos 897, estuvimos en enero en el índice, 15.32, aquí sí no es un dato bueno, el lugar nacional en la incidencia estuvimos en el número 2 y de índice en el número 5.

Haciendo un análisis de seguridad, ¿estamos mejor o peor que hace cuatro años?

Hubo muchas variables, yo creo desde la parte de mi responsabilidad que estamos mejor, pero no veo mejora en los Municipios y veo medio ausentes a los federales, la presencia, han sido pocos, bien armados, muy cooperativos, pero pocos. No tenemos las cantidad que tuvimos del 2012 para acá.

Todos los Municipios cuando tienen un problema le piden ayuda al Estado, yo en León estuve dos veces a cargo de Seguridad Pública y nunca voltee a ver a nadie para pedir apoyo porque había la capacidad y con mucha menos gente.

La meta fue incrementar el personal, hacerlo profesional, tenerlo certificado, conociendo de derechos humanos, esos sí son compromisos de cómo voy a entregar yo.

Y no es por querer sacarle al bulto, no soy Secretario de todas las policías existentes.

Yo por eso cuando vi a León ponerse metas con la Mesa Ciudadana de Seguridad, dices ‘el día que yo controle a la Federación, al Municipio, sea el único mando, me echo un compromiso de ese tamaño’.

¿Cómo va Escudo?

Bien, nosotros decimos que excelente. Todas las cámaras instaladas que son 2 mil 700 funcionan. Es una herramienta que se comparte con Procuraduría, Ejército, Policía Federal.

Los botones de alerta ciudadana llevamos más o menos activados 19 mil, en total son 20 mil.

¿Quién dice que no ha funcionado?, ningún Alcalde ni Alcaldesa, no he escuchado a ningún titular de Seguridad Pública decirlo, no he escuchado al Ejército ni a la Policía Federal ni a la PGR, ni al Procurador, ni a mi gente.

La primera pregunta es, ¿quién dice que no funciona? (Yulma Rocha, se le indica): Yulma Rocha es política, yo soy técnico, me apuraría si el comentario viniera de quienes manejan la herramienta.

Cómo ve la actividad del alcalde López Santillana?

Bien, le tocó difícil, se siguen encontrando las formas, yo no dejo de ver que les dejaron una Policía completamente desarticulada y el construir una corporación es un asunto de años, así lo veo.

Cuando se le recuerda que sus críticas a la Policía de León comenzaron desde el trienio de RicardoSheffield, se ríe pero no evade la respuesta:

“Yo dejo la Policía en primer lugar a nivel nacional, llegaron otros actores, tomaron decisiones erróneas, golpearon la dignidad de los policías, metieron mandos que no tenían respeto, dejaron de tener un cuidado y algunos policías empezaron a trabajar por el mal y así pasaron dos administraciones.

Por lo menos veo detenciones de gente armada, que está involucrada con homicidios, sí se están haciendo.