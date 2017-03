Municipios aún sin prever deportaciones

KAREN FRAUSTO Publicada el

Algunos Estados y Municipios han asegurado estar listos ante la posible llegada de una gran cantidad de paisanos repatriados, sin embargo, no se tiene conocimiento de cuántos son los que están en el extranjero ni se ha presentado un plan para el fomento de la economía de los que regresan al país.



Representantes de Desarrollo Social y Humano de los Pueblos del Rincón y Manuel Doblado dijeron que no se cuentan con datos precisos sobre los migrantes radicados en Estados Unidos y se desconocen las comunidades donde hay más migración.



De igual manera, dijeron que a nivel municipal no se cuenta con un plan de trabajo para atender a los paisanos, ya que se esperan instrucciones de Gobierno del Estado sobre cómo se actuará.