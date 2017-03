Esperan una Jaiba muy ‘Brava’

CARLOS CAMPOS Publicada el

El triunfo ante los Murciélagos de Guamuchil, no sólo regresó la calma en el cuadro cajetero, sino que de paso los sembró entre los mejores ocho equipos que pueden disputar la liguilla, esto a falta de cinco fechas por terminar la Liga, esto sin embargo capta la atención de José David Ramírez, quien llama a su equipo a no exceder en confianza y por el contrario tener un cierre trepidante.



“Creo que la calma no la vamos a tener ahorita, vemos la tabla y está muy apretada, todos los equipos están peleando por un lugar, entonces, más que calma debemos confiar en nosotros, debemos seguir trabajando y entrenando al máximo para sacar los puntos en Tampico que es una cancha mas difícil”, explicó el jugador.



Agregó que “Tampico se juega partido a partido la permanencia en el Ascenso, está peleando por liguilla, será muy peleado el juego”.