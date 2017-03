‘Debe MP dar más elementos a Juez’

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

El que los integrantes de la banda los Lobos Negros, acusados de asaltos en la comunidad de Crespo, hayan sido liberados, no implica que sean inocentes, por lo que se les debió aplicar medidas preventivas mientras continúa en proceso.



Así lo afirmó la presidenta del Colegio de Abogados zona Bajío, Esthela Baylón Vázquez, en entrevista con AM, quien reconoció que la libertad otorgada a los integrantes acusados de asaltos en esa comunidad es un hecho que indigna a la sociedad.



La especialista mencionó que cuando el juez libera de esta manera a los acusados, no es por decisión propia, sino porque en estos casos la carpeta ofrecida por el Ministerio Público no está bien integrada de elementos para demostrar la culpabilidad.



“No hay vacío (legal), desafortunadamente, no es culpa del Juez de control, que tiene que tomar una determinación con base en la integración que tenga la carpeta de la investigación, que la hace la agencia del Ministerio Público.