Análisis del poder

Se vio un hecho en la televisión en un encuentro de futbol, mostrando una situación en donde varios jugadores se ven involucrados en actos de violencia, tanto física como verbal ante una autoridad, estos hechos, hacen que se levante o se presente una polémica, la cual da inicio a una serie de interpretaciones, estas llevadas ante todo por los medios de comunicación por parte de una serie de “expertos” de varios de los canales de televisión, quienes externaban su opinión acerca del hecho ocurrido en un partido de futbol en la liga MX y de las sanciones impuestas a los protagonistas, todos con su opinión buscaban una interpretación a lo ocurrido, de que si era agresión, intento de agresión, una simple falta, una falta de respeto a la autoridad, etc., en esa mesa que debía ser de “discusión”, más bien parecía una pelea de poder, en donde el que más gritara era el que ganaba, no se puede negar que a algunos se les notaba parte de la razón en lo ocurrido, unos y otros en la defensa de los involucrados, otros atacaban únicamente lo dicho por su compañero, en la discusión pareciese que habían encontrado el hilo negro de la situación en la que vive el futbol de este país, otros catalogaban el hecho como algo “histórico”, unos más a la expectativa de ver quien se equivocaba más, o caía en contradicción, etc. Lo que si se notaba es todos trataban de explicar a su modo lo ocurrido, cuando Interpretar no es explicar, es más bien sobre todo, comprender. Y comprender antes que nada es entrar de lleno a la situación vivida y desde ahí mirar lo ocurrido que sale al encuentro.



Este hecho da como resultado un enfrentamiento de un pequeño poder que son los árbitros contra el gran poder de los dueños del futbol, en este conflicto de poderes debería existir un poco de libertad entre ellos, pero el poder pequeño esta siempre condicionado por el poder que manda, en donde se ve quien es el que controla, que domina, que instrumenta, con una capacidad enorme, es quien impone la verdad, el poder.



Se dice que la historia está en las cosas pequeñas, en los hechos sobre la realidad, en donde se debe actuar contra el poder, la realidad contra el poder. En esa subjetividad, donde no existe la verdad, solo existe la interpretación de la cual repiten hasta el cansancio una cosa para que se la crean. Es la capacidad de imponer su verdad para todos. De este modo se sujeta al sujeto que es el árbitro. Es por eso que a este hecho lo llaman histórico. Los árbitros enfrentándose a los dueños, a los mandamases, a los que dicen que es la verdad, a los que imponen su verdad.



La hermenéutica es el arte de la interpretación y de la comprensión, que traduce, el entendimiento, es quien abre caminos hacia lo otro, en una situación histórica específica, pero no dice la última palabra que debe ser pronunciada, desde la percepción del mundo.