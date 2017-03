Delegados exigen recurso prometido

JESÚS ROMERO Publicada el

Delegados de Los Nicolases y Mineral del Cubo expresaron su molestia, porque dicen que están cansados de exigir seguridad y obras para sus comunidades.



Las quejas de los delegados fueron respaldadas por el regidor del PAN, Luis Guillermo Torres Saucedo, quien señaló que los representantes populares se han quejado por la falta de apoyo a las poblaciones rurales.



“Estos temas nos preocupan sobre todo el tema de los recursos mineros que no han llegado al Cubo, porque en Gobierno del Estado el dinero duró dos años, mientras que en el municipio donde se informó que contaba con 13.7 millones de pesos, la bolsa suma un año y aún no se ha invertido en nada”, indicó Torres Saucedo.



Reclaman recurso



Juan Alvaro Rocha Colmenero delegado de El Cubo indicó que aun cuando se anunció que los impuestos mineros serían invertidos en alumbrado público, a la fecha no se ha hecho una sola acción.



“Todos los representantes de las zonas mineras estamos preocupados, porque hace aproximadamente tres meses fuimos a una junta a las oficinas de Sedatu, nos dijeron que el dinero se aplicaría en un mes en el tema del alumbrado, pero aún no llega, no se ha visto nada”, refirió Alvaro Rocha.



Luis Cadena Valtierra de Los Nicolases denunció que a la fecha he realizado alrededor de 15 solicitudes de obra pública, pero a la fecha no han tenido ninguna respuesta.



Y que esta situación de inconformidad, se repite en todas las poblaciones rurales quienes piden pavimentaciones, ampliaciones de vivienda, etc. Sin que haya respuesta.



Ambos delegados también exigieron que haya vigilancia en las comunidades, ya que la inseguridad está creciendo.